Con su primera red de estaciones de carga eléctrica en el Caribe, ISA entra a competir con Terpel, Enel y EPM

El Grupo ISA, a través de su marca ISA Vías —encargada de concesiones viales y gestión de infraestructura en Latinoamérica—, implementará su primera red de electrolineras o estaciones de recarga eléctrica para vehículos en el Caribe. Con este movimiento, ISA entra a competir directamente con empresas líderes en el sector como Terpel, Enel y EPM.

La red inicial de ISA Vías se instalará en su concesión Ruta Costera, que comunica a Cartagena con Barranquilla. Los puntos de recarga estarán ubicados específicamente en el Peaje Marahuaco, Puerto Colombia, Galapa y UF6 (Juan Mina). Estas estaciones contarán con cargadores de alta potencia de 120 kW, capaces de cargar un vehículo en aproximadamente 30 minutos. Se prevé que el primer punto, ubicado en Puerto Colombia, esté operativo desde enero de 2026, lo que convertirá a esta en la primera concesión del Caribe con dicha disponibilidad.

La movilidad eléctrica es un objetivo del gobierno que busca descarbonizar el transporte, pero su éxito depende de tres condiciones: que existan vehículos, que haya oferta de energía y que se establezca una red suficiente de electrolineras. Las electrolineras funcionan como las gasolineras tradicionales, ofreciendo electricidad para llenar baterías en lugar de combustible.

Las estaciones de ISA Vías serán desarrolladas en alianza con Voltrelli, una marca comercial de la empresa europea EV Connect, propiedad de la francesa Schneider Electric desde 2022, la cual se especializa en infraestructura de carga para vehículos eléctricos y se está desplegando fuertemente en Perú.

Además de las electrolineras, ISA Vías desarrollará un sistema de autogeneración de energía solar en once zonas de la concesión. Esta estrategia contempla el uso de luminarias LED alimentadas con energía fotovoltaica como parte de su plan para reducir emisiones y optimizar el consumo energético en la operación de la infraestructura vial.

Actualmente, ISA Vías se une a un mercado que, a julio de este año, ya contaba con 330 puntos de carga para vehículos eléctricos que desean viajar por carretera en el país. Terpel y Enel X son, por ahora, las más fuertes en electrolineras en Colombia y las que tienen mayor despliegue en carreteras nacionales. La red Voltex de Terpel es la más amplia hasta ahora, con 40 estaciones de carga distribuidas en su red de Estaciones de Servicio (EDS) y puntos externos en centros comerciales e instituciones. Por su parte, Enel X, la línea de negocio de Enel-Colombia, ha instalado más de 67 estaciones de recarga en diferentes lugares del país. Enel también ha realizado un amplio despliegue en cargadores domésticos, considerando que entre el 65 % y el 75 % de las cargas se realizan en casa para este tipo de vehículos. EPM también es un actor relevante, al operar 22 estaciones de carga en Antioquia.

