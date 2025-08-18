Más allá de Monserrate: 3 cascadas casi secretas a un paso de Bogotá para escaparse

Anuncios.

Para muchos bogotanos, el fin de semana es sinónimo de una sola cosa: la necesidad de escapar del ruido, del trancón y del gris del asfalto. La buena noticia es que no hace falta planear un viaje de días ni gastar una fortuna para sumergirse en la majestuosidad de la naturaleza. A menos de dos horas de la capital se esconden paraísos de agua y vegetación que muchos ni siquiera saben que existen.

Tres de estas joyas ocultas, planes perfectos para los amantes de la aventura, las caminatas ecológicas o simplemente para quienes buscan un día de sol y agua en un entorno natural. Si usted es de los que cree que ya lo ha visto todo cerca de Bogotá, prepárese para guardar estos destinos en su lista de pendientes.

1. La Chorrera (Choachí): El gigante escalonado de Colombia

A solo 45 minutos de Bogotá, en el municipio de Choachí, se encuentra un récord nacional: La Chorrera, la cascada escalonada más alta de Colombia, con una imponente caída de 590 metros. Pero el atractivo no es solo su tamaño. El recorrido es una aventura en sí misma, un sendero que se adentra en un espeso bosque de niebla, cruza puentes colgantes que ponen a prueba los nervios y hasta permite pasar por detrás de otra cascada más pequeña, "El Chiflón". Es el plan ideal para quienes disfrutan de las caminatas ecológicas con una recompensa visual que quita el aliento.

📍 Ubicación: Choachí, Cundinamarca.

⏰ Tiempo desde Bogotá: Aproximadamente 45 minutos.

💰 Costo: La entrada al parque tiene un valor de $48.000 COP por persona.

✨ El Gancho: La majestuosidad de sus 590 metros de altura y un sendero ecológico lleno de sorpresas.

2. La Ruidosa (Viotá): Diversión y adrenalina en toboganes naturales

Si su plan es más de sol, agua y diversión, el destino es Viotá. A unas dos horas de la capital, este municipio de tierra caliente esconde la cascada La Ruidosa, un balneario natural perfecto para un día en familia o con amigos. Aquí la naturaleza misma ha esculpido toboganes en la roca por los que se puede deslizar hasta caer en refrescantes piscinas naturales. Es un lugar para dejar las botas de senderismo y ponerse el vestido de baño, un escape del frío bogotano sin pagar un solo peso por la entrada.

📍 Ubicación: Viotá, Cundinamarca.

⏰ Tiempo desde Bogotá: Aproximadamente 2 horas.

💰 Costo: Entrada completamente gratuita.

✨ El Gancho: Toboganes y piscinas naturales para un día de sol y chapuzón.

3. Chorro de Plata (San Francisco): El tesoro para los más aventureros

Para los caminantes más experimentados que buscan un reto y una recompensa lejos de las multitudes, el Chorro de Plata en San Francisco es la opción. A menos de una hora de Bogotá, este tesoro requiere una caminata exigente de aproximadamente tres horas para ser descubierto. La recompensa es una espectacular caída de agua de más de 90 metros de altura en un entorno virgen y solitario. La recomendación es clara: aunque la entrada es gratuita, es casi obligatorio ir con un guía que conozca el terreno para no perderse y garantizar la seguridad durante el trayecto.

📍 Ubicación: San Francisco, Cundinamarca.

⏰ Tiempo desde Bogotá: Aproximadamente 45 minutos - 1 hora.

💰 Costo: Entrada gratuita (se recomienda contratar un guía local).

✨ El Gancho: Una caminata desafiante que lleva a una cascada virgen y espectacular.

Así que ya no hay excusa. La próxima vez que el encierro de la ciudad lo agobie, recuerde que a pocos kilómetros lo esperan la fuerza del agua, el verde de las montañas y una aventura por descubrir.

