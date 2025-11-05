- “Soy inmigrante, musulman y demócrata socialista”, ese es el recién elegido alcalde de Nueva York

Sin amedrentarse por las amenazas de Trump, Zohran Mamdani, 34 años, derrotó a viejos políticos y desafió a Trump decidido a gobernar en contravía de la Casa Blanca

Trump lo trató de antisemista por la denuncia del genocidio de Gaza, de comunista peligroso, listo para llevar a la bancarrota a la ciudad de los grandes empresarios, los rentistas, los tiburones de Wall Street. Y lo amenazaò con reducir los fondos federales a la ciudad a su mínima expresión. El discurso de la victoria en un teatro de Brooklyn ante una abigarrada multitud dio el tono de lo que será el contrapunteo entre el alcalde Mamdani y el presidente Trump.

De frente espetó estas palabras: “Soy musulmán. Soy socialista democrático. Y me niego a pedir disculpas por ello”. “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes e impulsada por inmigrantes. Y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”.

Mamdani, imparable entre los jóvenes, rapero sin demasiado éxito, candidato a la vieja usanza de besar bebés y hablar con la gente, superactivo en redes, llegó con un sencillo programa al corazón de elector en la ciudad más cara de Estados Unidos. Ofreció autobuses gratis, congelación hasta 2030 de los alquileres controlados y guarderías sin costo para los niños menores de cinco años.

Con un mensaje smlple contra el costo de vida en NY conquistò al electorado

Con dos millones de electores no vistos desde 1969, el recién llegado de una diputación de Albany se impuso con más del 50 % a viejos zorros de la política como el gobernador Andrew Cuomo que tenía en el equipaje un escándalo de abuso sexual, hijo del legendario gobernador Mario Cuomo, a aquel se pegó Trump cuando su candidato republicano Curtis Sliwa no tenía la más mínima posibilidad.

Para un Partido Demócrata en crisis desde la derrota de Kamala Harris en noviembre de 2024, el sorpresivo ascenso de Mamdani supone una sacudida y un segundo aire con las otras contundentes victorias en la noche de elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey. En esos estados arrasaron dos candidatas moderadas, Abigail Spanberger y Mikie Sherrill. Además, en el estado gran elector, California, se fortalecieron con la nueva definición de escaños, donde podrían alcanzar hasta 5 más.

El rapero que llegó de Uganda a NY

El nombre artìstico de Zohran Mamdani es Sr. Cardamomo, también era un guiño a su identidad, reivindicando sus raíces en una urbe diversa. Publicó un video de campaña completamente en urdu, intercalado con fragmentos de películas de Bollywood. En otro, hablaba en español. Con su esposa de 27 años, siria, Rama Duwaji, artista residente en Brooklyn, se conocieron a través de la aplicación de citas Hinge. Su madre, Mira Nair, es una reconocida directora de cine y su padre, el profesor Mahmood Mamdani, imparte clases en la Universidad de Columbia. Ambos padres son exalumnos de Harvard

Nacido en Kampala, Uganda, Mamdani se mudó a Nueva York con su familia a los 7 años. Asistió a la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y posteriormente se graduó en Estudios Africanos en el Bowdoin College, donde cofundó el grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina.

Con Ocasio-Cortez está en la lìnea dura de los demócratas

Antes de entrar en política, trabajó como asesor de vivienda, ayudando a ciudadanos de bajos ingresos en Queens a luchar contra los desahucios. Como la dura de los demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, se apoya en los principios del New Deal de Franklin D. Roosevelt y tiene un antecedente directo en aquellos que salieron a las calles de Manhattan tras la crisis de 2008 para ocupar Wall Street.

Su fe musulmana fue parte visible de su campaña, y pulió un video en urdu sobre la crisis del costo de vida en la ciudad.

Una de las grandes preguntas ahora en Nueva York es cómo Trump contestará al triunfo de Mamdani. Inmediatamente corrió a desmarcarse en su red social de las derrotas republicanas. Luego escribió un críptico mensaje que decía: “Pues allá vamos”. Esta por verse si cumplirá la amenaza de recortar los fondos federales. Lo que si es un hecho es que el desafío de Mamdani a Trump empezarà el 1 de enero de 2026. Y seguirá.

