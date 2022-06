Marocco ¡A llorar a la llorería! Así recibieron en Bucaramanga al Atlético Nacional

Los fanáticos del club paisa armaron una verdadera fiesta frente al hotel donde se hospeda el equipo, y confirmaron que no todos los bumangueses apoyan al "bucaros"

La liga colombiana está en su recta final y cada partido que se juega es un encuentro a muerte para clasificar a la final del torneo. Sin duda, la hinchada es uno de los factores anímicos que más incide en el terreno de juego y eso lo saben muy bien los fanáticos de Atletico Nacional, quienes sin importar a dónde vaya su equipo, lo siguen y lo alientan hasta el final.

La ultima postal que dejó la fanaticada verdolaga fue en Bucaramanga, previo al partido que disputará el conjunto leopardo frente al verdolaga por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales. Una multitud de personas vestidas con los trapos de Nacional se dieron cita frente al hotel en el que se hospedan los jugadores y armaron un fiestón. Lanzaron cánticos, arengas y fue tal la explosión de los hinchas que los jugadores del club paisa salieron a agradecer el apoyo.

No cabe duda que el conjunto verdolaga es uno de los que más fanáticos tiene alrededor del territorio nacional, a donde quiera que va hay gente que lo apoya y le deja ver su cariño. Andrés Marocco debe estar mordiéndose los puños, para él debe ser un sacrilegio que una persona nacida en Bucaramanga no vaya por el equipo leopardo. Su fanatismo radical no da a pensar otra cosa.

