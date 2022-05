"Deje su hinchismo por el Bucaramanga" La trapeada que le pegó Adolfo Pérez al pataletudo Andrés Marocco

.Publicidad.

Lo ánimos siguen caldeados después de la primera fecha de los cuadrangulares finales de la liga colombiana y aún más por el partido entre Millonarios y Bucaramanga. Los hinchas de los "búcaros" aún no pueden creer que hayan perdido el partido por un penalti que no existió, pero además que ni siquiera el VAR haya llamado al árbitro central para verificar su decisión, y por esa razón ha caído una lluvia de críticas al arbitraje colombiano.

Uno de los que más ha opinado sobre el asunto es el reconocido periodista de ESPN, Andrés Marocco, quien es conocido por su fervoroso apoyo al conjunto santandereano. El comunicador decidió tomar su espacio en el programa deportivo donde trabaja para sacarle los trapitos al sol al árbitro del encuentro, al VAR, pero también para dudar sobre el profesionalismo del jugador de Millonarios, Daniel Ruiz, quien provocó la acción que terminó en la pena máxima, y que para él, fue una vil simulación.

"Si en una discoteca le tocan el tobillo así a Daniel Ruiz, él no se bota de cabeza" sentenció, a lo que sus compañeros le reprocharon el hecho de atacar al jugador solo porque le habían pitado un penalti al Bucaramanga, argumentando que fue la malicia indígena del mediocampista la que determino la decisión del árbitro central.

Marocco no terminó ahí y continuó echando pestes, pero esta vez al árbitro del encuentro, Bismark Elias. Incluso insinuó que el réferi tiene algo en contra de los equipos chicos porque siempre les pita mal y hasta habló de un complot contra el Bucaramanga "Lo equipos chicos no tienen derecho a nada. Llevo desde 1988 yendo a los estadios en Bogotá, y siempre les repiten un penal cada dos partidos. No fregués" aseguró.

A esto, el moderador el programa, Adolfo Pérez, no se quedó callado y le dijo a Marocco: "Deje su hinchismo por un equipo de futbol, que eso no le queda bien. Primero dice que se quita la camiseta y la tiene puesta hasta los tuétanos" haciendo referencia a que el periodista santandereano siempre se molesta cuando su equipo, el Bucaramanga, se ve afectado en la liga ¿Falta de objetividad?

