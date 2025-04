María Fernanda es más cabal de lo que muchos creen

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Lo único que tengo claro a 13 meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, es que no voy a votar por nadie que huela a petrismo. Por eso me he propuesto escuchar a todos los candidatos que se opongan al actual gobierno.

Con ese interés acudí el jueves pasado al encuentro que María Fernanda Cabal tuvo con un grupo bastante variopinto de opinadores de Cali.

..Publicidad..

Lo hice, admito, con algo de prevención, porque siempre me ha parecido que la senadora es demasiado radical y que le costaría mucho morder votos del centro y del centro izquierda, necesarios para triunfar en las presidenciales. Pero admito que tras escucharla durante casi dos horas, salí con una percepción diferente.

...Publicidad...

La senadora vallecaucana comentó en su intervención que muchas personas le han recomendado que morigere sus posiciones, con el fin de atraer votantes de vertientes ideológicas diferentes a la suya.

....Publicidad....

“Yo no me voy a poner ninguna máscara ni voy a dejar de ser como soy por pescar unos votos”, contó que le responde a quienes le proponen que le baje el tono a su discurso. “Prefiero perder siendo como soy, a ganar asumiendo actitudes falsas”, añadió.

Eso se llama coherencia, virtud muy exótica entre nuestros políticos. La lista de quienes han desfilado por todos los partidos políticos y de los que se acuestan siendo de derecha y amanecen mamertos es larga: Roy Barreras, Benedetti, Liscano, Cristo, Prada etc.

Pero quizás el caso más patético de un político que se hace elegir con un discurso y gobierna con otro muy diferente es el de Juan Manuel Santos, quien se hizo elegir presidente con las banderas del uribismo y al día siguiente de posesionado comenzó a gobernar con los enemigos de Uribe y con ideas muy diferentes a las que agitó para llegar a la Presidencia.

Santos engañó al electorado y en un país serio eso hubiese bastado para que lo destituyeran. Porque en los países serios más que personas se eligen programas, que se deben implementar cuando se llega a gobernar.

Por eso una reconciliación entre Santos y Álvaro Uribe es imposible. Hasta sus acérrimos enemigos reconocen que el expresidente antioqueño es un político coherente. Que no anda cambiando de ideas de acuerdo con las circunstancias. Por lo cual jamás le perdonará a Santos que lo haya usado para ser presidente y que se olvidara al día siguiente de los postulados uribistas.

Esa misma coherencia es la que tiene María Fernanda Cabal. Si los colombianos la eligen presidenta saben cómo gobernará.

Ella no será de los políticos que usan unas propuestas para que voten por ellos, pero luego gobiernan con otras.

Lo que no es poca cosa. Gustavo Petro fue otro que engañó al electorado. Se hizo elegir con un discurso de conciliación y ha gobernado con un sectarismo y una pugnacidad nunca vistas.

Si se hubiera mostrado cómo es, los ingenuos de centro y de centro izquierda que votaron por él creyendo en sus cantos de sirena, jamás lo hubieran apoyado.

La Cabal también es una política sagaz. Y lo demuestra cuando manifiesta que no hay que precipitarse para escoger el candidato que enfrente al señalado por Petro. Ella propone hacer una consulta el día de las elecciones parlamentarias, en la que participen los aspirantes del Centro Democrático y, eventualmente quienes tengan coincidencias ideológicas con ese partido. Como podría ser Vicky Dávila.

Tiene toda la razón. Primero porque se aprovecharían los votantes de lo que llaman las estructuras, que son los que eligen a los congresistas, y quien gane esa consulta obtendría una cifra muy importante de votos, que lo dejaría muy bien parado de cara a los comicios presidenciales.

Y segundo, se evitaría que el candidato de la oposición tenga que soportar el agobio que implica ser la cabeza del antipetrismo.

La legión de mercenarios del petrismo, a la que pertenecen Tete Crespo, Wally, el Pastor Sade, José Cuello, Jorare, Maicol Cajamarca, entre muchos otros, enfilaría baterías contra el líder opositor y aguantarse un año de ataques es muy desgastante, por muy bien amarrados que se tengan los pantalones.

Además de sagacidad política, la Cabal conoce el país, lo ha recorrido muchas veces. Los diez años largos que lleva en el Congreso le han dado experiencia y conocimiento de la política y de los políticos. Por añadidura, es de la tierrita

Pero por sobre todo tiene carácter, atributo que va a ser fundamental para quien gobierne este país a partir del 7 de agosto del año entrante. Porque, a no dudarlo, el petrismo, que no sabe gobernar pero si tiene experiencia en joder, hará hasta lo imposible para no dejar gobernar al próximo mandatario.

No me voy a precipitar a anunciar que mi voto va a ser para María Fernanda. Seguiré escuchando a los candidatos y trataré de escoger el que más le convenga a Colombia. Lo que sí me quedó claro, tras oírla esos 120 minutos, es que es más cabal de lo que muchos piensan.

Y eso, frente al demente que no está gobernando, ya es mucha ganancia.

Del mismo autor: El viacrucis que ha vivido Colombia con Petropilatos