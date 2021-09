Margarita Ortega: la tusa de la que casi no se repone Ramiro Meneses

.Publicidad.

La pareja tuvo una relación de 15 años, su diferencia de estatura no era un impedimento para su amor, tienen una hija juntos y perdieron otro hijo antes de ella. Su estabilidad la envidiaba toda Colombia, y su divorcio sorprendió aún más que el inicio de su romance. Un golpe y proceso del que les costó recuperarse; incluso Ramiro nunca niega su amor por ella después de haberse separado “Mi adoración es Margarita. No puedo desconocer eso, a pesar de que no estemos juntos”.

El año 2000 empezaba, y junto a él, Colombia conocía a una de las mejores parejas de la farándula criolla. Ella era una periodista que los televidentes siempre aclamaban, y él un actor que nunca decepcionaba con sus protagónicos. A pesar de diferenciarse por varios centímetros de estatura, pero varias cosas en común, incluida su profesión; la pareja fue una de las más estables de la farándula.

-Publicidad.-

Ramiro Meneses se convirtió en la envidia de muchos colombianos por haber conquistado a una mujer del talante de Margarita Ortega, de hecho, pocos le tenían fe: nadie creía que con su poca estatura pudiera ganarse el corazón de la actriz, que en su momento ya tenía un hijo pequeño. Pues él demostró lo contrario, con un gran corazón y talento logró consolidar una relación de quince años con la caleña.

Después de ocho años juntos, en el 2007 pausaron su relación. Ellos no fueron los únicos afectados, pues Emilio el hijo de la actriz consideraba a Ramiro como su mejor amigo. Pero la historia no acabó ahí, en el 2009 se reconciliaron mientras él le cantaba Volver, uno de sus tangos favoritos. Por seis años más, lograron mantener su amor, donde además de perder un bebe a los cuatro meses de embarazo, lograron tener a Melibea, la primera hija del matrimonio; pero en el 2015, mientras Ramiro estuvo seis meses trabajando en Miami, ambos se separaron definitivamente en los mejores términos por su hija.

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 • Actriz (@margaritamariaortega)

Se amaban. Aunque eran muy diferentes tenían muchísimo en común. Ella es lúdica, le encantan los libros, el cine, el punk. Y él es uno de los directores y actores más versátiles e innovadores de la televisión colombiana. Lo que nadie niega es que son dos figuras que los colombianos jamás se cansarán de ver en la televisión, así no sea juntos.

Vea también: