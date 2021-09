Cuando Luis Ospina intentó salvar a Andrés Caicedo, el amigo que no se podía salvar

.Publicidad.

La historia que el lector encontrará en estas páginas la he deseado escribir desde el día que Luis Ospina murió. Dos años hace y cada día prácticamente he querido sentarme a escribir este cuento y no he podido. La vida, literalmente, la vida y las muertes y las casi muertes y los accidentes y una muy delicada salud no me lo han permitido.

Aunque el día de su muerte, sosteniendo el teléfono para oír del amigo más cercano a Luis la triste noticia, fue él, Sandro Romero, quien se encontraba al pie del cuarto mortuorio del hospital ,el que escuchó por vez primera esta historia. Una historia de amor y generosidad de la que yo fui testigo hace casi cincuenta años. Una historia que merece contarse como lo es todo acto hermoso y noble. Una historia cuyos detalles han permanecido tan vívidos en mi existencia como esa calurosa tarde del siglo pasado en un Julio del año 1973.

Al poco tiempo de la muerte de Luis viajé a Colombia y pude abrazar a su luminosa y amada compañera Lina González y contarle la historia. Las dos con nuestras manos entrelazadas en un restaurante demasiado bulloso, demasiado lleno de la desesperante alegría de una muchedumbre joven llena de vida. El mundo y los restaurantes de antes del 2020…

Poco a poco en ese intenso viaje fui contando la historia entre los buenos amigos y siempre oía el mismo consejo: “Rosario, escribe esto, ¡escríbelo!”. Y yo con todo el deseo de hacerlo hasta que el mundo literalmente, se partió en dos. La pandemia mundial llegó y mi propia pandemia de salud fue diagnosticada prácticamente el mismo día en que los médicos empezaron a cerrar las puertas de sus oficinas y se metieron en los computadores. Fue en esta misma pantalla donde se me explicó la rarísima enfermedad de mi sangre: la razón por mi cansancio y debilidad de meses. La razón por la cual la última vez que vi a Luis Ospina en agosto del 2019 pensé que me sería imposible subir las escaleras para llegar a su apartamento. La razón por la cual me senté por unos minutos para “coger fuerza”. La causa del porque mis piernas parecían de plomo: meses después la extraña explicación: mi sangre, demasiado espesa estaba produciendo un excesivo número de plaquetas. Mi sangre, fuente de vida, envenenándome. Mi sangre, toda una metáfora…

Recuerdo claramente que cuando estaba viendo al especialista en la pantalla, con sus diplomas en la pared y su corbata de color sobrio, el doctor con apellido de doctor, tratando de explicarme lo inexplicable y dejándome saber de posibles tratamientos, yo pensé en lo que hubiera dicho Luis, ya muerto, de mi nueva enfermedad, una enfermedad con un nombre tan extraño, siendo anunciada como si fuera una película. Una de sus películas. Él, el cínico humorista por excelencia, el inventor de tantos ingeniosos juegos de palabras, hubiera encontrado alguna manera de hacerme reír: “Sangre de tu sangre, Rosario. ¿Qué esperabas después de todo lo que ha sucedido durante estos años? “Algún chiste macabro me hubiera contado, alguna mención de la literatura gótica y demás…

Luis y yo teníamos varias cosas en común: nacimos en la misma ciudad de Cali con un año de diferencia. Él, un año mayor que yo, se convirtió, por amor al cine, en el gran amigo de mi hermano Andrés Caicedo. Y a través de los años, por amor al cine y a Andrés y por ser de una gran lealtad y complicidad con amigos muertos y vivos, Luis formó parte de mi vida de una manera hermosamente amorosa e intensa. Hasta el día de hoy, ya muerto. Porque también fue el temor a la muerte y a las enfermedades en común, dos de los elementos que también nos unieron. Luis y yo enfermos de cáncer. Yo primero y él después… Rosario y Luis de malas: con mala salud. Debiluchos. Temerosos. Desde chiquitos. Con la espada de Damocles – “¿O no será la espada de Colombia?”, me dijo Luis un día—apareciéndose sin ser invitada, en los peores y en los mejores momentos.

Luis y yo por teléfono o en persona compartiendo extrañas experiencias médicas. Como no recordar una de las largas llamadas en el último año de su vida cuando me describió el dolor constante que lo afectaba: “Este dolor que me empapa y me amarra”, me dijo. Y añadió: “pero el cine me saca y el cine me desamarra”, y después de esas palabras, su risa. Esa risa tímida, burlona y diáfana que todavía me hace reír a solas. La risa del muerto que amaba reírse…

Antes de conocerlo yo personalmente, ya Andrés me había hablado de él: “Te imaginas, Rosarito, estudia cine en Los Ángeles y ha visto tantas películas que yo quisiera ver”….ese fue el comienzo del diálogo que nunca se terminó entre Andrés y Luis. Cuando yo lo vi por primera vez en el año de 1971 en mi pequeño apartamento de recién casada de la Avenida Sexta de Cali, Luis Ospina parecía estar en algún sitio que no era Cali. Que no era Colombia. Se hubiera visto a su gusto, pensé yo, en un ya antiguo mayo del 68 en Paris o en la California del summer of love. Definitivamente distinto a los otros tantos amigos de Andrés. Distinto a todos nosotros.

“Mucho gusto, Rosario”, me dijo, y solamente con oír su voz y verlo me di cuenta de su timidez innata. Algo que él y Andrés tenían en común, pero que Luis sabía disimular mejor…

Recuerdo sentarnos por unos breves momentos: Andrés y él en un pequeño sofá y Luis comentar que era una buena seña el que cada uno de nosotros tuviéramos que usar anteojos: “Así podemos decir como el lobo a Caperucita: ¡Para verte mejor”!! Y los dos soltaron una extraña carcajada que yo no pude entender y mi seriedad los hizo reír aún más.

“Nos vamos para cine, Rosarito”, dijo Andrés, y los dos bajaron las pequeñas escaleras del edificio como si estuvieran listos para empezar una carrera.

