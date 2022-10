.Publicidad.

No sabían muy bien por qué marchaban. Desde la 37 con séptima los acompañé. Otro sábado lluvioso en la Nevera. Sin embargo los antipetristas estaban ahí, como cada semana desde que se posesionó el primer presidente de izquierda colombiano, fieles a la cita. He estado en muchas marchas contra el uribismo. Me sabía las consignas. Era difícil. Todo el tiempo se cambiaban los cánticos. Eran una máquina de creación. Había grupos musicales, alegría, energía y juventud. La marcha uribista, al menos la que acompañé en Bogotá, estaba compuesta por personas mayores de cincuenta años en su inmensa mayoría. Algunos hijos obedientes decidieron cargarle el paraguas a sus papás para que no se mojaran. A cierta edad, una gripa se puede convertir en pulmonía.

Los cánticos eran desordenados. En realidad no habían cánticos. La marcha era liderada por un señor energúmeno que vociferaba consignas bien discutibles. Apelaban a toda esa propaganda uribista que fracasó en las pasadas elecciones: que Maduro, que Venezuela, que Cuba, que Comunismo, que guerrillero. La respuesta de la gente era soplar sus vuvuzelas. No era un buen mediodía de sábado para hacer un septimazo. No, no eran muchos los que salieron y en estas imágenes se ven que apenas alcanzaron a ocupar una tercera parte de la plaza de Bolívar:

Sin embargo Petro no se puede confiar. En Medellín la marcha fue de dimensiones colosales y entre más suba el dólar y explote la inflación, sus enemigos políticos van a encontrar aún más razones para sacar a la gente en la calle. Uno de los factores de desestabilización que tuvo la Venezuela de Chávez fueron las marchas. La gente decidió ejercer la democracia y hacer presencia en las calles. Pero el error que cometió el gobierno fue patrocinar marchas apoyando a Chávez. Por eso, bajo ningún motivo, se debe aplaudir la intención de Gustavo Bolívar de sacar al pueblo a la calle el 15 de noviembre. Eso es apagar el fuego con gasolina, provocar al resto de colombianos que nunca han confiado en Petro –y que son millones- a hacer contra marchas. Lo que sería una de las virtudes de la democracia, terminaría convertido en un espiral de consignas violentas que desembocaría en confrontaciones callejeras. Un escenario que a un presidente como Petro, decidido a jugarse su capital político en algo tan desgastante como es la Paz Total, sería nefasto.

Al llegar a la Plaza de Bolívar los esperaba una tarima en donde los organizadores se subieron y aclamaron a los marchantes y afirmaban que ya se caería un presidente ilegítimo. Era como una especie de karaoke populista en donde el que quisiera podría subirse y dar sus descargos de odio contra este gobierno. Se reafirmaban en que esto no era de ningún partido sino que constituía la legítima voluntad de los colombianos de bien de gritar ¡Petro basta ya! Por ahora, al menos en Bogotá, son cuatro gatos los que marchan pero si continúan con la tozudez de ponerle soluciones de primer mundo a un país que aún no se decide a abandonar el taparrabo, se le cae la estantería a este gobierno. Pilas Petro, que esta gente tiene los recursos y el tiempo para empezar a salir a las calles no solamente los sábados sino TODOS LOS DIAS. Los grupos económicos tienen a los grandes medios de altoparlantes y aún no los han encendido. La gobernabilidad pende de un hilo.