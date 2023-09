Marcha, respeto por la vida, y la dignidad docente Los colegios: territorios de paz

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

septiembre 28, 2023

Desde los municipios de Antioquia y regiones de Colombia, el gremio de los maestros afiliados a ADIDA, FECODE, marchan con camisetas blancas, velas blancas encendidas, por las avenidas de las ciudades colombianas y por las calles, parques de los municipios antioqueños con sentido silencio, en rechazo a la violencia contra el magisterio y comunidades educativas del hermoso país colombiano.

Tras el asesinato del profesor de matemáticas, experto de artes marciales, Steven Chalarca y muchos otros docentes que les ha sido arrebatada sus vidas, miles de profesores de colegios públicos, marchan por avenidas de las grandes ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, Barranquilla etc y por las calles, parques de los municipios del departamento de Antioquia, Marinilla, Rionegro, Yolombó, entre otros, para reclamar el respeto a la vida, mejora en el sistema de salud y la dignidad del gremio de los docentes.

Lo lamentable es que, a pesar que en años anteriores hayan realizado "Caravana, Marcha por la Vida, la Paz y la Democracia, como invitación para que se valore y se respete la profesión y la vida docente, en el presente la situación no mejora, a lo que los líderes de los sindicatos del gremio de los docentes abrigan la esperanza que en un tiempo no muy lejano la situación para los docentes y los ciudadanos colombianos mejore positiva y prosperamente.

Una de quienes participa en la jornada y que da su aporte dentro de la marcha, es la docente Fátima del Carmen Orozco Valencia, quien expresa su impresión de la percepción de la marcha cuando dice:"La impresión que tengo de esta marcha es que, al magisterio le están vulnerando sus derechos, tanto en el asesinato como en los derechos fundamentales, se siente mucho bullying, el maltrato de los estudiantes, padres de familia, también hacia los maestros, no se hace esperar.

Se hace necesarias estas marchas y se hace necesario día a día estar más unidos y buscar más entes que nos apoyen y nos colaboren, siempre he sido sindicalista del municipio de la Ceja Antioquia, he sido presidenta de la subdirectiva de la Ceja Antioquia; me parece estas marchas una maravilla, una forma de manifestarnos nosotros como maestros. Concluye diciendo la docente Orozco Valencia.

Seguidamente, la docente Fátima del Carmen se apoya sobre uno de los hombros de la emblemática escultura que representa a la matrona de los cejeños, María Josefa Marulanda, como simbolo de espera, escucha, para que sus impresiones sobre la marcha, tenga eco y apoyo.

Lo curioso de la movilización en el municipio de la Ceja Antioquia, es que, los docentes en compañía de algunos rectores y coordinadores hacen la marcha en forma de marco en cuadro, porque según comentario de algunos docentes, no es posible el acompañamiento de los guardas de tránsito para que se facilite el desplazamiento por las calles cejeñas.

¿Será que los seres humanos, olvidan hacer uso de la compañía de la razón, del corazón, y de la dignidad, para actuar con respeto y libertad y de esa forma evitar destruir la vida de los semejantes?.