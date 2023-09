Líderes del Pacífico y el Caribe camino a revolucionar ecosistema audiovisual de Colombia

Por: Ruben Darío Escobar |

septiembre 28, 2023

En el marco de la estrategia Potencia Étnica Audiovisual, desarrollada por la Corporación Manos Visibles y Ford Foundation, liderazgos étnicos de Zaragoza-Antioquía, Quibdó-Chocó, Cartagena-Bolívar, El Banco-Magdalena y Bogotá se gradúan de la Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para desarrollar una masa crítica de liderazgos, que creen nuevas narrativas para la equidad racial, de género y territorial.

Los nombres de los líderes beneficiados en esta primera cohorte de graduados, son: María Franco, Cartagena; Anny García, Quibdó; Never Suárez, Bogotá; Farley Lemus, Zaragoza, Antioquia; Heny Cuesta, Bogotá y Martín Beleño, El Banco, Magdalena.

Esta apuesta es un avance importante para la transformación del liderazgo en la industria audiovisual del País, teniendo en cuenta que según cifras del Fondo de Desarrollo Cinematográfico en el sector audiovisual de Colombia las mujeres son menos del 30% y solo el 13% de ellas son directoras y el 17% guionistas.

Estos Magísteres Visibles se unen a los más de 300 líderes y lideresas que Manos Visibles ha potenciado mediante el acceso a becas de postgrado en las mejores universidades del país. “Con nuestra Potencia Étnica Audiovisual buscamos que los referentes contemporáneos de las comunidades étnicas, que ocupen los primeros lugares de relevancia en la producción artística de Colombia, y promover las narrativas desde una voz y mirada propia de las comunidades étnicas que generen un balance de la representación en el país” asegura Valeria Brayan Álvarez, gerente de Culturas y Nuevas Narrativas, de Manos Visibles.

Esta alianza entre la Universidad Tadeo y Manos Visibles busca seguir fortaleciendo a profesionales que impacten positivamente en sus comunidades, reconociendo la educación como la herramienta más efectiva para construir un futuro posible.

"Para nuestra universidad esta es una de las experiencias más exitosas y transformadoras que hemos tenido en los últimos años, es un proceso ejemplar que ha permitido fortalecer liderazgos y desarrollar talentos. Los resultados son importantes, las cohortes de liderazgos graduados hoy tienen importantes cargos en la industria, hay varios proyectos de grado reconocidos con estímulos. Esta es una alianza virtuosa que ha permitido reconocer el talento cultural en los territorios del país y cualificar y llevarlos a un punto muy alto”, dijo Santiago Trujillo, director de la Maestría en Gestión y Producción Cultural y director de Cine y Televisión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

“Estos impulsos que se están dando desde las distintas orillas de la sociedad en Colombia, buscan ante todo profesionalizar y entregar formación como valor agregado con el fin de fortalecer los diferentes liderazgos existentes. En el caso de la iniciativa que adelanta Manos Visibles lo que busca es ayudar a consolidar proyectos de manera estratégica, porque Brasil, Estados Unidos y África son pioneros del cine negro, pero en Colombia estábamos muy desamparados, cada uno por su lado y lo que Manos Visibles viene a hacer es fortalecer estos liderazgos visibles que ya existían de tiempo atrás”, afirmó Heny Cuesta, estudiante de la Maestría y beneficiaria de la alianza.

“Esta es una gran oportunidad, porque en Colombia acceder a becas de maestría para la población étnica no es fácil y más si son de alto perfil el precio es muy alto, sin embargo, gracias a esta alianza, yo he podido fomentar y mejorar a partir de todas las herramientas que me brindó la Universidad con los perfiles de los educadores, lo que me abrió las perspectivas a nivel profesional y cultural, sobre todo en la región Caribe”, afirmó Never José Suárez Castillo, estudiante de la Maestría y beneficiario de la alianza.