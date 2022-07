Marbelle acabó de enterrar a Uribe

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Hubo una época en donde Uribe estaba de moda. Yo sé que cuesta creerlo pero sucedió. En 1997, cuando era gobernador de Antioquia, le preguntaron a Natalia París quién era el hombre más sexy del país y ella sin titubear respondió: Álvaro Uribe. Ya no, pobre hombre, ya no. Cuesta verlo. Hasta hace muy poco tenía el talante de los invictos. Hoy se ve tan frágil como un abuelo cualquiera. En Chinatown, el personaje que interpreta John Huston le dice a Jack Nicholson “"Claro que soy respetable, soy viejo. Los políticos, los edificios feos y las putas, se vuelven respetables si duran lo suficiente", pero en este triste final de Uribe está sucediendo todo lo contrario. Uribe ya no es popular simplemente porque ya no da miedo. Por eso hasta el hijo de Cabal le falta el respeto y no salen a decapitar al muchacho, al contrario, ya lo ven como presidenciable. Con la crisis en la que este gobierno dejó a la derecha en este país hasta Juan José Lafaurie puede ser un sucesor. Están tan desesperados que se agarran de un clavo ardiendo.

¿Alguien recuerda cuanto tiempo Álvaro Uribe Vélez duró encerrado en su finca de Rionegro? Allá recibía a sus amigos, a la gente cercana, a los pocos políticos que lo siguen viendo como un genio infalible. Rionegro fue el búnker de Uribe. Allí soportó el bombardeo petrista. Pocos le fueron fieles. ¿Cómo combate la depresión una persona sin imaginación? A Uribe no le gusta ni el cine –dice que la última película que vio fue el Zorro- ni se le conoce alguna inclinación literaria. Se sabe algunos poemas, por supuesto. Picaflor empedernido él aún cree en el embrujo del verso para captar la atención de las chicas. ¿Si vieron como le afiló un poema de Ligia Angulo a Marbelle? Pero a Uribe lo que le gusta es la política, es adicto a eso y para hacer política hay que tener salud. Ojalá el expresidente la tenga porque el gobierno de Petro, como cualquier gobierno en democracia, necesita de una oposición juiciosa y atenta, y quien mejor que él para ejercerla. Por eso tiene que cuidarse, necesita de asesores que lo cuiden, que tengan criterio, que no le permitan enfrentarse a episodios tan vergonzosos como la serenata de Marbelle.

Ha sido el momento más bizarro del año, como sacado de la pesadilla de un marciano en un viaje de hongos. Además sus asesores ni siquiera pensaron en el ángulo: fatal ese plano en donde la reina de la tecnocarrilera le cantaba Collar de perlas finas en la soledad de ese salón, sentado en una mesa blanca, como el propio Patriarca en su otoño. Entonces Uribe volvió a ser meme. Marbelle no es la mejor compañía en este momento. En la nueva Colombia no va a ser tolerado el racismo y Marbelle, con su twitter tóxico, representa un país que ya debe quedar atrás, el país del odio, el del No-Perdón, No Futuro, y esa foto del expresidente y la cantante es patética, parece una foto de los años noventa, de dos personajes a los que la Historia se los está tragando.

No, no era el momento para dar papaya. Uribe necesita recuperar credibilidad para enfrentar a un Petro que anhela el control total. Por lo menos dos millones de colombianos todavía creen en él, un capital político inamovible y nada despreciable. Uribe se está rodeando mal, debe depurar su tropa, conseguir un asesor que lo confronte, que le haga retomar el camino, que lo aleje de figuras tan odiadas, tan resistidas como la racista Marbelle.