Mano dura de la Super con el dueño del bus y el diagnosticentro que le dio vía libre donde murieron los 17 bachilleres

El barranquillero Alfredo Piñeres, cuota del clan Torres, ordenó suspender por 6 meses a la empresa Precoltura y a Servisuper por su responsabilidad en el accidente

Pasaron quince días del fatídico accidente del 14 de diciembre en una de las carreteras principales de Antioquia en el que murieron 17 bachilleres del Liceno Antioqueño de Bello y 20 resultaron heridos, hasta que la Superintendencia de trasporte en cabeza de Alfredo Piñeres, quien llegó al cargo como cuota del clan político Torres y cuenta con el respaldo del Ministro del Interior Armando Bendetti tomara medidas frente a la empresa de transporte Precolombina de Turismo Especializado S.A.S. propietaria del bus asi como los dueños del Centro Diagnostico Automotor Servisuper Ltda encargado la revisión tecnomecánica del vehiculo cuyas fallas generaron el fatídico accidente que ocurrió en la via que comunica los municipios de Remedios y Zaragoza.

La decisión fue tomada el 22 de diciembre de 2025 y se trata de la suspensión por 6 meses de la empresa Precoltur S.A.S, así como del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisuper Ltda, al tiempo que abrió una investigación y formuló pliego de cargos a los directivos de Precoltur S.A.S y a la Comercializadora Servisuper Ldta.

La gerente de Precoltur, la señora María Elena Molina Estrada, sobre el tema indicó que se encuentran trabajando en la defensa jurídica de la empresa y esperan que el proceso legal le permita a Precoltur seguir prestando el servicio a los usuarios. Igualmente, la Agencia Seniors Prom, encargada de la organización de dicho desde Antioquia hacia el Departamento de Sucre, donde estuvieron de celebración los estudiantes del colegio Liceo Antiqueño de Bello y en el que desafortunadamente perdieron la vida 16 de ellos. Manifestaron que respetan la determinación de las autoridades y están a su disposición para seguir colaborando en lo que requieran y continúan prioritariamente acompañando a las familias de las víctimas.

Precoltur S.A.S, es una empresa de transporte especial de pasajeros y Agencia de Viajes que presta los servicios de transporte turístico, empresarial y escolar además organiza eventos como: paseos, excursiones turismo cultural, de aventura y naturalez. Según afirman, tienen una variada gama de carros de acuerdo con los eventos que se programen como: buses, busetones, microbuses y camionetas muy bien equipados. Se creó en 1982 ya tiene 43 años de creada en el mercado prestando servicio.

La empresa Servisuper Ltda, dueña del centro de Diagnóstico Automotor (CDA), donde se realizó la revisión técnico – mecánica al bus de placas SON 847 accidentado en las vías de los municipios de Remedios y Zaragoza cuando se desplazaba hacia la ciudad de Medellín, su Gerente es desde el 19 de agosto de 2011 la señora María Estella Vanegas Ruiz y como representante Legal y Subgerente a la señora Catalina Vanegas Ruiz.

Esta empresa fue creada en 1996 en Medellín por el señor Serafín Antonio Vélez Montoya e inicio como un taller de mantenimiento para taxis y en 2007, se convirtió en el primer Centro de Diagnóstico Automotor CDA del Departamento de Antioquia autorizado por el Ministerio de Transporte y Medio Ambiente.

Las irregularidades y el alcance de la medida preventiva del Super

De acuerdo con la Ministra de Transporte María Fernanda Rojas, la supertransporte evidenció al parecer alteraciones en los resultados de la revisión técnico – mecánica y en la información reportada al RUNT por parte del organismo de apoyo al Tránsito.

De acuerdo con el ente de control, el bus accidentado no cumplía ni con el 20% de las normas técnico mecánicas exigidas para movilizarse por las carreteras del país a pesar de contar con un certificado vigente expedido irregularmente por el Centro de Diagnóstico Automotor. El análisis permitió evidenciar fallas graves en los frenos, suspensión y las llantas en condiciones muy malas que no eran aptas para circular por carretera según afirmo el Superintendente Alfredo Piñeres.

Además, encontraron que dicha empresa hizo caso omiso a las recomendaciones correctivas sobre el estado del vehículo involucrado en el accidente de placas SON 847. Todo esto debido al riesgo inminente para los usuarios, no solo los viajeros, sino también a peatones y conductores de otros carros, en tal sentido el Superintendente de Transporte Piñeres Olave dijo que, las empresas transportadoras que prestan este tipo de servicio. Deben cumplir de forma rigurosa las normas, de lo contrario serán drásticamente sancionadas con el fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Según los análisis e investigaciones realizadas por la supertransporte, detectaron que la empresa Precoltur S.A.S al parecer incumplió con varias obligaciones entre las que se encuentran: presentar e implementar un sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y todos los conductores, contar en su organigrama con una estructura de tecnología e informática, la afiliación a la seguridad social de todos sus conductores y contar con la normatividad vigente del plan de rodamiento, por no acreditar la implementación ni el desarrollo de programas de capacitación dirigido a todos los conductores y no expedir mensualmente los extractos de los contratos de vinculación según las normas.

El vehículo accidentado el pasado 14 de diciembre en carreteras de los municipios de Remedios y Zaragoza en Antioquia, según la Supertransporte, ya se había accidentado en 2021 con heridos y otro siniestro vial en 2023 también con heridos, además no contaba con cinturones de seguridad en las sillas, no tenía salida de emergencia y no contaba con los estándares que debe tener un carro de este tipo. La empresa de transporte dice no haber sido notificada aun de las medidas.

