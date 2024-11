Manifiesto por la paz mundial desde la COP de Cali

Por: Guillermo Solarte |

noviembre 12, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En el siglo XXI, el mundo sigue siendo testigo de actos de violencia extrema, donde guerras, invasiones, genocidios y ataques terroristas han sembrado destrucción, sufrimiento y terror en las vidas de millones de personas. Los conflictos en Ucrania y Gaza, entre otros, no solo son ejemplos de invasiones y ocupaciones, sino también de violaciones masivas de los derechos humanos que rayan en el genocidio y el terrorismo. Estos crímenes no pueden ser tolerados por la comunidad internacional ni tratados con indiferencia o pasividad.

El genocidio, como uno de los crímenes más atroces reconocidos por el derecho internacional, representa una amenaza directa a la existencia misma de grupos étnicos, religiosos o nacionales. A lo largo de la historia, estos actos han destruido culturas enteras, arrasado generaciones y dejado cicatrices imborrables en la humanidad. Por otro lado, los ataques terroristas, que buscan crear un clima de miedo e inseguridad a través de la violencia indiscriminada, también deben ser condenados con la misma firmeza. Estos actos, ya sean perpetrados por Estados o por grupos no estatales, desestabilizan naciones, destruyen la paz social y profundizan los conflictos.

..Publicidad..

El impacto de las guerras humanas afecta a las otras especies, destruye su hábitat, genera pánico y aumenta la vulnerabilidad de especies domésticas, y también de especies no domésticas. La guerra es el horror para todas y todos los seres vivos, La vida en el planeta no está a salvo mientras la guerra sea una forma de vida. Las otras especies animales y la flora no son recursos son vida y exigen respeto.

...Publicidad...

Proposición radical de condena:

....Publicidad....

Condenamos, de manera radical e inequívoca, no solo las guerras e invasiones, sino también los actos de genocidio y terrorismo que atentan contra la dignidad humana y los principios fundamentales del derecho internacional. Declaramos que ninguna causa política, ideológica o militar justifica la aniquilación sistemática de poblaciones ni la siembra del terror entre los civiles. Todo acto que busque el exterminio de un grupo humano, la eliminación de su cultura o la imposición del miedo a través de la violencia debe ser erradicado sin concesiones.

Propuesta de transformación de las Naciones Unidas:

Las Naciones Unidas, en su estructura actual, han demostrado una incapacidad crítica para prevenir genocidios y ataques terroristas de gran escala. Es imperativo que la ONU se transforme para actuar con eficacia ante estas amenazas:

Creación de un Tribunal Internacional Permanente para la Prevención de Genocidios y Terrorismo, independiente de los intereses de las potencias mundiales, con la capacidad de intervenir de forma preventiva y juzgar a los responsables de estos crímenes de manera expedita y con penas ejemplares. Fortalecimiento de los mecanismos de respuesta inmediata de la ONU ante cualquier indicio de genocidio o terrorismo masivo, garantizando que se tomen medidas preventivas antes de que se produzcan pérdidas humanas irreparables. Esto incluiría la capacidad de sancionar a cualquier nación que proteja o colabore con grupos responsables de ataques terroristas o genocidios. Reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, eliminando el uso del veto en casos de genocidio o terrorismo, para que las decisiones puedan tomarse con rapidez y sin que los intereses geopolíticos obstruyan la justicia y la acción humanitaria. Despliegue automático de fuerzas de paz de la ONU para proteger a las poblaciones civiles en peligro de genocidio o ataques terroristas, garantizando que los corredores humanitarios sean implementados de manera efectiva y sin dilación. Sanciones internacionales automáticas y contundentes contra cualquier nación o grupo que cometa o facilite genocidios y actos terroristas, incluyendo el embargo económico total, la prohibición del comercio de armas, y la exclusión de la comunidad internacional hasta que se garantice el fin de dichas acciones.

Llamado a la acción:

Este manifiesto es un llamado urgente a la comunidad internacional, a los ciudadanos, las ONG, los gobiernos y las instituciones presentes en la COP 16 para que se sumen a esta condena radical y trabajen activamente por el fin de las guerras, las invasiones, los genocidios y el terrorismo.

Nos comprometemos a:

Promover el fin inmediato de los conflictos y la prevención de genocidios y ataques terroristas en Ucrania, Gaza y cualquier otro lugar del mundo. Exigir una reforma estructural de las Naciones Unidas que garantice la protección efectiva de los derechos humanos y la intervención rápida ante cualquier indicio de genocidio o ataque terrorista. Crear una coalición global por la paz y la justicia, que integre a ciudadanos, gobiernos, organizaciones y movimientos sociales comprometidos con la erradicación de la violencia armada y la protección de la vida humana en todas sus formas.

Desde Cali, en el marco de la COP 16, levantamos nuestra voz para condenar y erradicar todas las formas de violencia, incluyendo el genocidio y el terrorismo, y abogamos por una transformación radical de las estructuras internacionales que permitan el resurgimiento de la paz, la justicia y el respeto por la vida.

Expresiones de apoyo:

Camila Manzanares

Movimiento PorLaVida

César López

Músico por la paz

Boaventura de Sousa

Sociólogo, investigador

Portugal

Alicia Cabezudo

Pedagoga por la paz, Gamip-AL&C

Argentina

Diana Uribe

Historiadora independiente y pacifista

Colombia

Juan Carlos Bayon

Educador

Luis Fernando Vásquez

Ecologista, Fundación al Verde Vivo

Fernando Puerto

Sociólogo, investigador

Diego Aretz

Periodista, activista

Camilo Santos

Ingeniero

Colombia

José Antonio Binaburo Iturbide

Filósofo, investigador

España

Lourenzo Fernández Prieto

CISPAC, Director Científico

Departamento de Historia, Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Ignacio Gómez

Periodista, Director de Noticias Uno

Pere Ortega Grasa

Investigador en temas de paz

Centro Delàs d'Estudis per la Pau, España

Antonio Morales R

Periodista

Tica Font Gregori

Presidenta del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

España

Rafael Grasa

Profesor, Universidad de Barcelona

España

Gervasio Sánchez

Fotógrafo y periodista

España

Nathalia Vademooto

Politóloga

Islas Mauricios

Héctor Arenas

Profesor, investigador

Santiago Álvarez Cantalapiedra

Director de Área Ecosocial de FUHEM y de la Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global

España

Henrique Alvarellos Casas

Editorial Alvarellos

España

Adriana Lagos

Ambientalista, activista

Vilma A. Vega M.

Secretaria de la Alianza Global para Ministerios e Infraestructuras de Paz - Gamip ALC

Guillermo González Uribe

Periodista

Jorge Iván González

Profesor Economista

Manuel Dios Diz

Pedagogo de la paz

España

Patricia Lizarazo

Economista