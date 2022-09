Mabel Moreno y su apuesta para que otras mujeres sean tan bellas como ella

.Publicidad.

Cuando se piensa en divas colombianas, las neuronas automáticamente aterrizan en Mabel Moreno, quien a sus 39 años se mantiene como una de 19. No solo le hala a la actuación en la pantalla chica, sino también al teatro, la música y desde ahora también al emprendimiento con la creación de su nueva marca dermocosmética 'Poción 7', que presentará hasta el 18 de septiembre en Feria Eva en Bogotá.

Si bien es una mujer que saltó a la fama con personajes tan extraídos del realismo mágico como 'La Carebagre' de Chepefortuna o tan sensuales como María del Pilar Garcés de La Ley del Corazón, no se limita a ganar castings. Le apuesta a la creación de empresa con un mensaje de amor propio, dirigido a las mujeres que suspiran con los romances que protagoniza en pantalla. Y aunque esas historias obedecen a la ficción y al idilio de las cámaras, por lo menos le permiten generar una influencia positiva en la ama de casa contemporánea y la madre soltera de a pie.

No se considera feminista, sino humanista. Se pone de parte de las chicas, pero no podría vivir sin los hombres. Está en el pro de ayudar siempre a los seres humanos y no cree en nada que segregue. Y aunque a estos temas se refirió durante nuestra entrevista, no es la primera vez que los toca: en 2018 durante una conversación con El Tiempo, aseguró que evita a toda costa los extremos, pues le impiden ver con claridad.

Y no se refirió al feminismo solamente, sino también a la política y hasta los pensamientos cotidianos. Quizás por eso insiste tanto en las afirmaciones positivas. En otras palabras, en hablarse bonito frente al espejo y lo más difícil: creérselo. Pero ojo, no se confundan porque también se siente agradecida con el legado de las feministas que hoy nos permiten a las mujeres gozar de más libertades.

Hoy, después de un año lejos de las cámaras de televisión y centrándose más bien en hacer teatro, se lanza como empresaria y conecta lo mejor de ambos mundos: el glamour y el cuidado personal. ¿Quiere saber más de la actriz?, vea la entrevista completa:

