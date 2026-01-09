- Los tres rostros detrás del sindicato de D1 que le madrugó al CEO español Christian Bäbler con exigencias laborales

El paisa Jairo Ángel Ciro es el representante de SINTRA-D1 que tiene su brazo más activo en Amagá en Antioquia desde donde se han generado la mayoría de denuncias

El pasado 8 de enero, SINTRA-D1, sindicato del conocido mercado de los Santo Domingo, envió una carta a Christian Bäbler, actual presidente de Tiendas D1. En el comunicado, el gremio solicitó un alza salarial del 23 % para sus empleados, una cifra equivalente al incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no es la primera vez que este sindicato se levanta para exigir mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores.

En otras ocasiones, SINTRA-D1 ha denunciado la imposición desmedida de trabajo, la asignación de múltiples roles a un mismo empleado y otras prácticas que consideran abusivas. En medio de estas denuncias, hay tres nombres que se repiten constantemente y que se han convertido en los rostros visibles del gremio.

Uno de ellos es Jairo Ángel Ciro Arcila, representante legal de SINTRA-D1 y la cara más reconocida del sindicato. Es quien suele grabar la mayoría de los videos y comunicados públicos, y quien, además, ha interpuesto diferentes acciones de tutela en contra de Tiendas D1. Varias de estas han sido radicadas en Amagá, Antioquia, desde donde también se firmó la más reciente petición relacionada con el aumento salarial.

Ciro Arcila es, además, el líder que ha impulsado más de 700 denuncias ante el Ministerio del Trabajo en contra de la compañía. Pese a su visibilidad, esta es prácticamente la única información pública que se conoce sobre quien ha sido reconocido como el presidente del sindicato y principal vocero frente a la opinión pública.

Junto a él aparece Carlos Mario Patiño, director jurídico de SINTRA-D1. Patiño es abogado de la Universidad de Antioquia y fue asesor legislativo del Congreso de la República entre 2014 y 2016. Actualmente se desempeña como abogado litigante freelance, pero dentro del sindicato es una de las figuras más relevantes, encargada de explicar cómo avanzan los procesos y las denuncias presentadas ante el Ministerio del Trabajo.

El tercer nombre clave es Juan Santiago Márquez, secretario nacional del gremio. Márquez cumple el rol de mantener informada a la comunidad sindicalizada sobre las decisiones internas, las acciones jurídicas y los avances en las reclamaciones laborales frente a la empresa.

Estos tres personajes se han convertido en los principales rostros de SINTRA-D1, un sindicato que habría surgido en 2021 con el objetivo de denunciar públicamente condiciones laborales que califican como precarias, jornadas extensas, presuntas amenazas contra la organización sindical y contratos que consideran cuestionables.

Su labor constante ha llevado a que el Ministerio del Trabajo adelante diversas investigaciones sobre las prácticas laborales de Tiendas D1, una compañía que hace parte del Grupo Santo Domingo y que hoy se encuentra bajo el escrutinio público por las denuncias promovidas desde este gremio.

