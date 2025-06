Con una dura multa la Superintendencia colombiana pone en cintura al poderoso Mercado Libre

El gerente en Colombia Doménico Barbato deberá responder con más de 200 millones por exigirle a sus clientes datos que no estaban en los términos y condiciones

Cuando una usuaria entró a su cuenta de Mercado Libre. El sistema no la dejó. En un primer lugar pensó en una actualización del sistema; no obstante, no fue eso. De un momento a otro, la página comenzó a exigir el registro facial. Antes del problema solo bastaba con el número de celular y el correo electrónico. La involucrada sentía un abuso de Mercado Libre. Las autoridades debían responder.

Los funcionarios de gobierno escucharon la situación. Según las normas en Colombia ninguna empresa podía exigir de manera intempestiva, los datos biométricos de sus consumidores. Sin embargo, la SIC debía sacar sus propias conclusiones. Un testimonio no es suficiente para levantar una sanción.

La pesquisa de la Superindustria

Los funcionarios para comenzar se preguntaron ¿qué datos pide Mercado Libre a sus clientes para crear una cuenta? ¿cuáles son los mecanismos de verificación de usuarios? Y ¿existe alguna necesidad de usar datos biométricos por parte de la empresa?

En una inspección a la página web de Mercado Libre, representante legal en Colombia Lina Monsalve Soto, se encontró la información estándar como el nombre, el email, celular, etc., la situación llamativa fue cuando pidió imágenes de la cedula. Tanto la cara frontal como el reverso del documento de identidad y para confirmar la autenticidad se requería hacer un reconocimiento facial o biométrico. El procedimiento fue igual con el celular.

Otro dato a averiguar fue la forma de recuperación de cuentas. Dado el caso de olvido de usuario o contraseña, Mercado Libre Colombia, estaba dando dentro de los pasos exigidos un escáner facial. Según el sistema web, el usar datos biométricos en Colombia fue una de las actualizaciones recientes y uno de los puntos recientes en la historia de la compañía en el país.

El recorrido de Mercado Libre

En 1999 el argentino Marcos Galperín quiso probar suerte. Por una charla con John Muse se planteó la posibilidad de crear una plataforma web latinoamericana para compra y venta de mercancías. Para el momento Galperín ya había obtenido su MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Standford. A las palabras de Muse se sumó un evento intempestivo a la vida del gaucho.

La organización donde trabajó Galperín, Yacimentos Petrolíferos Fiscales, cerró su división. Cuando la española Repsol adquirió parte de las acciones de Yacimientos decidió hacer una restructuración. En la nueva condición de desempleado Marcos junto con Hernán Kazah, otro estudiante de Standford, fundaron una sociedad comercial el 2 de agosto de 1999.

Mercado Libre en Colombia, por ejemplo, tiene registrado ocho millones de usuarios y ha logrado vender alrededor de 89 millones de productos. En 2021 presentó dos millones de transacciones digitales y en 2023 enfrentó una investigación por parte la Superindustria, entidad en ese momento bajo las órdenes de María del Socorro Pimienta. La SIC les pidió información sobre la recuperación de usuarios y datos pedidos para recuperar las cuentas en caso de olvido.

Los abogados y empleados de la compañía frente a las acusaciones señalaron. En caso de crear una cuenta nueva salvo que exista una inconsistencia en el correo y sea necesario verificar la identidad del titular la empresa no exige el suministro de imágenes ni requiere de reconocimiento facial. Por otra parte, si existe olvido de usuario o contraseña el uso de datos biométricos solo es una de las opciones ofrecidas al cliente. Con las explicaciones la organización gubernamental podía sacar un veredicto.

La decisión de la SIC

En la resolución número 16582 de 2025. En primera instancia, la Superindustria decidió imponer una multa por $ 214.405.120 de pesos a Mercado Libre. La multa fue por condicionar el acceso o creación de las cuentas de la página web o aplicación móvil a sus usuarios, mediante la exigencia de entrega de datos biométricos, también se vulnero el derecho de los colombianos a tener múltiples mecanismos de autentificación.

Doménico Barbato, el nuevo Gerente General de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, deberá analizar si impugna o paga la multa.

