Después de hacerlos famosos, el Arkéa Samsic vuelve a darle la espalda a Nairo Quintana

.Publicidad.

Nairo Quintana no ha podido alejarse de los problemas por el resultado que confirmó la presencia de Tramadol en su cuerpo. El ciclista hizo la apelación ante el TAS hace algunas semanas, y aun continua en espera del resultado; y aunque ha estado en varios eventos ciclísticos y aun lo respetan como uno de los mejores pedalistas de la historia, lo cierto es que aun no ha conseguido fichar por otro equipo, y su antigua escuadra, el Arkéa Samsic, no quiere tener nada que ver con él.

Y es que el director general del equipo, Emmanuel Hubert, habló con el medio Le Télégramme sobre el caso de Nairo, y dejó claro que el equipo ya no tiene ninguna responsabilidad contractual con el colombiano y que la apelación y todo lo referente a su problema, no tiene nada que ver con la escuadra.

-Publicidad.-

| Vea también: "Millonarios sería el mejor equipo del mundo si no existieran los arcos" Las mofas al embajador

“Quintana aseguró que él no había ingerido nada. Desde entonces se ha defendido ante el TAS. Tiene derecho a la presunción de inocencia. Ahora, ese es su problema. Nosotros ya no estamos obligados contractualmente. La página de Quintana ya está pasada” aseguró.

Publicidad.

🔴 La montée en WorldTour, l'affaire Quintana, le départ de Ledanois, les contacts avec Bardet, le rêve Madouas : en exclusivité, Emmanuel Hubert, manager d'Arkéa-Samsic, dit tout 👉https://t.co/ByjkpE80Fb pic.twitter.com/8CrV1LZ5Ww — Philippe Priser (nouveau compte) (@PhilippePriser) October 21, 2022

Las declaraciones ratifican el abandono del Arkéa Samsic a Nairo Quintana, puesto que el equipo, desde que se supo el resultado de las pruebas antidoping, dejó en claro que el problema tenia que resolverlo el ciclista de combita y que no iba a tener ningún apoyo de la escuadra ciclística.