Luis Gilberto Murillo: un nombramiento que vale la pena mirar

El nombramiento de Luis Gilberto Murillo como embajador ante Estados Unidos es un hecho que supera, en mucho, a la novelería que siempre se despierta cuando los nuevos presidentes comienzan a nombrar a sus equipos en los cargos más importantes.

Hasta ahora, la embajada mayor de Colombia ha sido la de Estados Unidos. No sabemos si seguirá siéndolo. Puede que sí, puede que no. Todo depende de los ejes estratégicos que se fije el nuevo gobierno y de las lecturas que se haga de la geopolítica global. En el mundo de hoy nada está escrito. No obstante, esta embajada seguirá siendo importantísima. Podría decirse que primordial en muchos aspectos. En aspectos que van desde lo económico hasta lo político y lo simbólico.

Es precisamente allí, en lo simbólico, donde el nombramiento de Luis Gilberto Murillo constituye un hito que vale la pena mirar.

Antes que cualquiera otra consideración, Luis Gilberto Murillo es una persona respetable y respetada. Su trayectoria de vida es digna de admiración y siembra sanas esperanzas en quien quiera tomarla como ejemplo. Este señor encarna esa Colombia, o mejor, esa colombianidad que nos encanta y que sabemos que constituye nuestra mejor identidad. Nuestra gran riqueza.

También, cómo no, constituye una valiosísima reivindicación de la colombianidad afro. De una Colombia que ha sufrido marginaciones y olvido. Una Colombia afro llena de vitalidad, valores y futuros que siente acercarse, por fin, a un presente.

Una ventana que se les abre a los jóvenes de Chocó y del Pacífico. En medio del dolor que les han propinado los corruptos y los violentos, les surge un nuevo referente desde las entrañas de su cultura, de su historia, de su piel. Ya los jóvenes chocoanos pueden palpar que hay otros caminos. Que el camino no es ese otro. Que el camino es por la dignidad y la democracia.

Otro valor reivindicado con este nombramiento es el valor de la experiencia. De la experiencia que siempre debieran de tener las personas que nombran en los puestos importantes. Es que aquí se ha llegado a extremos tales que pareciera que el único requisito que le pedían a alguien para nombrarlo era que no supiera nada de nada. Murillo es un hombre con trayectoria en Colombia y en Estados Unidos. Respetado aquí y allá.

Aún más. Me parece que hubo otra reivindicación que vale la pena rescatar: la de Sergio Fajardo. Luis Gilberto Murillo fue su candidato a vicepresidente. Todos sabemos que Sergio Fajardo fue maltratado de manera infame y que sus detractores lo hicieron con una perversidad premeditada y sistemática. Fajardo es un líder respetable de esta democracia.

Como podemos apreciarlo, el nombramiento del nuevo embajador está lleno de significados que bien merecen ser tenidos en cuenta. Que bien merecen ser racionalizados y aprehendidos.

Otro hito a tener en cuenta es la respuesta que ha recibido. El nombramiento ha sido acogido con satisfacción por todos los sectores, tanto en Colombia -cosa dificilísima- como en Estados Unidos. Podría decirse que la acogida ha sido unánime.

—O sea que sí es posible.

Hay valores y criterios encarnados en colombianas y colombianos que pueden congregar a la colombianidad, que pueden unir a Colombia. Que pueden representarnos a todos.

—Ojalá sean estos los valores y los criterios que primen en todo tipo de decisiones.

Esto contribuiría a que los contentos se alegren aún más y los preocupados se tranquilicen un poco.