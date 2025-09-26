Los tres mejores bares alternativos en Bogotá que le harán salir de la rutina

Estos lugares están en el centro de la ciudad, Teusaquillo y Chapinero. Todos son de fácil acceso y con precios cómodos para rumbear hasta la madrugada

La oferta cultural en Bogotá es rica, no solo por la cantidad sino también por la variedad. De día, los eventos públicos inundan la ciudad, los festivales de música se toman el Parque Simón Bolívar, los museos están a disposición de la ciudadanía y las galerías de arte renuevan sus colecciones sin cesar. En la noche, el panorama es igual de vibrante.

En la capital, la rumba tiene un papel central en la economía de la ciudad. Todos los fines de semana los trabajadores y jóvenes estudiantes salen de sus lugares de trabajo y universidades para disfrutar de la música que hace mover el cuerpo al ritmo del reguetón, la salsa, el merengue y demás géneros enérgicos.

Le podría interesar: Estos son los 3 bares colombianos que se metieron en la lista de los mejores 100 del mundo

La lista de bares es interminable. Sin embargo, para los más curiosos e intrépidos, hay una selección con las propuestas más innovadoras: lugares que se alejan de la oferta tradicional y apuestan por ritmos como el funk, disco, indie, electrónica y rock and roll.

Conozca tres de los mejores bares alternativos de Bogotá para romper la rutina, descubrir nueva música y, sin duda, dejarse llevar por el ritmo y enamorarse un poco más de la noche bogotana.

Ritmo Moderno

Este bar, ubicado cerca del Parque de los Periodistas, en la Carrera 4 #17-39, ofrece una amalgama de encuentros musicales cada semana, de miércoles a sábado, entre las 5:00 p.m. y las 2:30 a.m. Su programación gira en torno a géneros como el rap, la salsa y el disco, entre otros.

Esta semana, por ejemplo, las noches han sido variadas. El miércoles funcionó con una metodología tipo rockola, en la que los mismos clientes elegían la música. El jueves, la cumbia y el rock galáctico fueron los protagonistas. Hoy es el turno del hip hop y mañana del disco. Cada jornada cuenta con la participación de diferentes DJ’s que se encargan de ambientar el espacio.

Pequeño pero acogedor, este lugar es ideal para las mentes más curiosas y dispuestas de la ciudad. Fue concebido por el célebre diseñador e ilustrador Saga Uno, reconocido por su participación en propuestas gráficas de artistas locales y publicaciones como Normas Rappa del periodista colombiano Santiago Cembrano. Sin duda, un imperdible del centro de Bogotá.

Asilo

Para los melómanos de Teusaquillo que escuchan música en inglés, Asilo es su lugar de residencia. Conocido por sus noches de postpunk, rock and roll y disco, este espacio es ideal para los más nostálgicos. Su repertorio se compone de homenajes a bandas como The Smiths y The Cure junto a veladas temáticas de época, recordando los mejores clásicos de los setenta, ochenta y noventa.

Leer más: Cuatro restaurantes de autor que están transformando la gastronomía en Bogotá

Este bar único que se encuentra en la Avenida Caracas #40-66, tiene además muy buenos precios. El cover suele estar en un rango de 10.000 a 20.000 pesos. Un plan de fin de semana para los que tienen poco presupuesto e igual quieren relajarse con la música que ya no suena en la radio.

Disco Jaguar

Aunque en Bogotá hace frío, en la discoteca de Chapinero, Disco Jaguar, siempre hace calor. Su sonido recuerda a Cali, pero también a San Juan y a la Ciudad de Panamá. Este establecimiento, que cuenta con dos salas de diferente curaduría, cae como anillo al dedo para los más bailadores que se quieren alejar de los ritmos urbanos, pues la sala jaguar siempre cuenta con una selección de salsa, merengue y cumbia.

En la sala disco, la exploración es más amplia, géneros como el dancehall, afrobeats y rock están presentes. Este espacio está en la Avenida Carrera 7 #59-30 y para ingresar, debe pagar un cover entre los 25.000 a 30.000 pesos, inversión que seguro no se va a arrepentir de pagar.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.