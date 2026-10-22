- Los tres hoteles de Bogotá que se metieron en prestigiosa lista internacional ¿Son los mejores del país?

Dormir en un hotel puede ser mucho más que encontrar una cama cómoda para pasar la noche. Hay lugares que convierten el hospedaje en una experiencia memorable, gracias a su arquitectura, su diseño, la atención de su personal y esos detalles que hacen que un huésped quiera regresar.

La Guía Michelin, reconocida mundialmente por distinguir la calidad en el mundo de la gastronomía, también tiene una selección dedicada a los hoteles que ofrecen estancias especiales. Aunque aparecer en ella no es lo mismo que recibir una estrella, sí representa un reconocimiento importante para los establecimientos elegidos.

Bogotá cuenta actualmente con tres hoteles que hacen parte de la selección de la Guía Michelin 2026. Los establecimientos Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina recibieron su primera Llave Michelin, mientras que Casa Legado conservó la distinción obtenida en ediciones anteriores. Los tres representan distintas formas de vivir la capital colombiana, desde el lujo contemporáneo hasta la intimidad de una casona convertida en hotel boutique. También puede leer: Con más $1.500 millones de inversión Rappi se queda con el espacio debajo del Puente de la calle 109 con Kr 9

Diseño, servicio, personalidad y atención al detalle fueron los logros

Los inspectores anónimos de la guía visitaron el lugar y lo consideraron un buen sitio, digno de integrar la selección y de ser recomendado oficialmente. Lograr un reconocimiento de este tipo atrae a clientes locales y turistas que utilizan la guía como mapa para sus viajes. Actualmente, la capital del país cuenta con tres hoteles que integran la selección de la Guía Michelin 2026.

Dicha distinción mundial reconoce a los establecimientos que ofrecen experiencias de hospedaje extraordinarias. En Bogotá, los hoteles Four Seasons Hotel Bogotá y Four Seasons Hotel Casa Medina recibieron su primera Llave Michelin, mientras que el Hotel Casa Legado, el tercero de la lista, conservó la distinción obtenida en otras ediciones.

El reconocimiento que recibieron los tres hoteles resalta la diversidad de la oferta hotelera de Bogotá y su disposición para ofrecer experiencias que combinan diseño, servicio, personalidad y atención al detalle. Estas características permiten posicionar a la capital del país como un destino turístico para viajeros nacionales e internacionales.

El Four Seasons Hotel Bogotá, ubicado en la localidad de Chapinero, en la Zona Rosa, obtuvo su primera Llave Michelin en 2026. Su propuesta sobresale porque combina hotelería de lujo con interiores contemporáneos y un estilo bastante sencillo. Por su parte, el Four Seasons Hotel Casa Medina, ubicado en la Zona G de Bogotá, también en la localidad de Chapinero, recibió su primera Llave Michelin.

Este hotel funciona en una edificación declarada patrimonio arquitectónico y monumento de interés cultural de Bogotá en 1984. Fue diseñado y construido en 1946, con un estilo clásico europeo. Allí se integran elementos arquitectónicos tradicionales con servicios contemporáneos. Entre tanto, el Hotel Casa Legado de Bogotá también está ubicado en la localidad de Chapinero, en el exclusivo sector de Quinta Camacho.

La edificación es una antigua casona de la década de los 50 restaurada y adaptada como hotel boutique, que conserva el diseño original de una vivienda familiar. Cuenta con 13 habitaciones y nueve salones sociales, y se destaca por ofrecer una propuesta de alojamiento personalizada. La llegada de estos tres hoteles de Bogotá a la selección internacional contribuye a dar mayor visibilidad a la variedad de experiencias de hospedaje que ofrece la capital del país, desde hoteles de lujo hasta propuestas boutique. Le puede interesar en Las 2orillas: Así es como mayores de 50 años podrán aprender inglés y tecnología gratis con la Alcaldía de Bogotá

Los hoteles colombianos en la lista Michelín son 11, tres en Cartagena

En la selección Michelin 2026, Colombia ya cuenta con 11 hoteles distinguidos internacionalmente: tres de ellos tienen dos Llaves Michelin y ocho cuentan con una. En total, cuatro establecimientos recibieron su primera distinción y otro ascendió de categoría. Además de los hoteles reconocidos en Bogotá, otros dos establecimientos de Cartagena también fueron exaltados con este honor al recibir sus primeras dos Llaves Michelin.

Se trata de los hoteles Four Seasons Hotel and Residences Cartagena y Cinco Quintas Hotel Boutique, ambos ubicados en el Corralito de Piedra. Por su parte, el Hotel Casa San Agustín, también en Cartagena, ascendió de una a dos Llaves Michelin.

La Guía Michelin incorporó las llaves para hoteles en 2024 como un reconocimiento que identifica alojamientos que ofrecen experiencias que superan los estándares de calidad, independientemente de su categoría y sus precios.

La selección contempla tres niveles: una llave reconoce una estancia muy especial; dos llaves, una estadía excepcional, y tres llaves, una experiencia extraordinaria, correspondiente a la distinción más alta dentro de la guía.

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