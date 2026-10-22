- “Cambiar vidas es una nota”: la campaña que busca llevar alegría en navidad a la niñez colombiana

Con el NaviSorteo Solidario 2026, Aldeas Infantiles SOS invita a donar $25.000 para apoyar sus programas de protección y cuidado, y participar por un viaje a Barú

La Navidad tiene una capacidad única para despertar emociones. En Colombia, el fin de año significa luces en las calles, novenas en familia, buñuelos recién hechos, panderetas, maracas y pesebres que crecen año tras año. Es una temporada que invita a compartir, celebrar y agradecer.

Sin embargo, esa realidad no es la misma para todos.

Mientras millones de hogares se preparan para vivir una de las épocas más esperadas del año, muchos niños y niñas enfrentan las fiestas decembrinas en medio de la pobreza, la violencia, la inseguridad y otras situaciones que vulneran sus derechos. Según cifras del DANE, más de 3,5 millones de niños y niñas viven actualmente en condiciones de pobreza multidimensional en Colombia.

Ante esta realidad, Aldeas Infantiles SOS lanza para este 2026 su campaña navideña “Cambiar vidas es una nota”, una iniciativa que busca conectar con ese universo emocional y profundamente colombiano que caracteriza estas fechas, para convertir cada donación en un acto de alegría compartida que transforma la vida de miles de niñas y niños y permanece en el corazón de quienes deciden apoyar y hacerlo posible.

La apuesta es sencilla: que cada aporte se traduzca en una oportunidad para transformar la vida de miles de niñas y niños, mientras quien dona también experimenta la satisfacción de saber que contribuyó a generar un cambio real.

Cuando ayudar también genera bienestar

La campaña parte de una idea poderosa: la solidaridad beneficia tanto a quien recibe como a quien decide ayudar.

Diversos estudios han encontrado que las personas que realizan actos de generosidad experimentan mayores niveles de bienestar, fortalecen sus conexiones humanas y perciben con mayor claridad el impacto positivo de sus acciones. De hecho, de acuerdo con el World Happiness Report 2025, los actos de bondad continuaban siendo aproximadamente un 10 % más frecuentes en 2024 que antes de la pandemia.

Bajo esa premisa, Aldeas Infantiles SOS quiere llevar alegría en doble vía: a los niños, niñas, adolescentes y familias que requieren protección y cuidado, y a quienes desean aportar a una causa confiable, transparente y con impacto tangible.

Un viaje a Barú para quienes decidan sumarse

Como parte de la campaña “Cambiar vidas es una nota”, la organización creó una mecánica pensada para que más personas puedan vincularse a la causa: el NaviSorteo Solidario 2026.

A través de esta iniciativa promocional, avalada por Coljuegos, cada persona que realice una donación de $25.000 podrá elegir un número y participar por un viaje para dos personas a Barú, con todos los gastos pagos.

Más allá del incentivo, la iniciativa busca recordar que un pequeño aporte puede convertirse en una oportunidad de protección, cuidado y desarrollo para miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

¿Por qué la alegría de dar puede transformar vidas?

La relación entre solidaridad y bienestar también ha sido respaldada por la evidencia.

Una investigación publicada en el Italian Economic Journal en 2025, basada en más de 400.000 observaciones individuales realizadas en 33 países europeos, encontró una asociación significativa entre el bienestar subjetivo de las personas y la generatividad, entendida como la capacidad de las acciones individuales para producir efectos positivos en la vida de otros.

En otras palabras, ayudar genera satisfacción porque permite sentir que se está dejando una huella positiva en la sociedad.

Ese es precisamente el espíritu que inspira el NaviSorteo Solidario 2026. Los recursos recaudados a través de esta campaña serán destinados a fortalecer durante 2027 los programas de protección, desarrollo y cuidado que Aldeas Infantiles SOS implementa para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Colombia.

Una nota que puede cambiar una vida

La organización hace un llamado a los colombianos para que esta Navidad trascienda los regalos tradicionales y se convierta también en una oportunidad para generar impacto social.

Porque detrás de cada donación hay mucho más que un aporte económico: hay acompañamiento emocional, oportunidades, protección y la posibilidad de que un niño o una niña continúe creciendo en entornos más seguros y protectores.

Tu generosidad puede llevar protección, cuidado y nuevas oportunidades a la niñez en Colombia. Participa en el NaviSorteo Solidario 2026 y descubre lo especial que se siente compartir con propósito. Haz tu donación aquí: https://sos.aldeasinfantiles.org.co/navisorteo/

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