- Los rumores sobre la salud del líder norcoreano Kim Jong-un que tienen en alerta al mundo

Mientras Corea del Norte desmintió el accidente cerebrovascular, Kim Yo-jong, hermana del mandatario, sigue siendo una de las figuras más influyentes del régimen

El periódico británico The Sun informó que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, se encontraría en estado de coma tras sufrir una hemorragia cerebral, motivo por el cual habría sido trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Concordia en Pekín, bajo el resguardo de la Guardia Central de China.

Según dicha publicación, la necesidad del traslado internacional respondió al precario estado del equipamiento médico en Pionyang, situando la última aparición pública del mandatario el 11 de octubre durante una visita a un museo de defensa.

No obstante, la Agencia Central de Noticias de Corea desmintió la información mediante la divulgación de una imagen con fecha del 19 de octubre, en la que se observa al líder de 42 años recorriendo una exposición de ropa y calzado en la capital norcoreana junto a su hija Kim Ju-ae de 13 años y otros funcionarios del régimen.

Kim Jong-un está casado con Ri Sol-ju, una cantante y exmiembro de la orquesta norcoreana Unhasu. Se calcula que la pareja tiene tres hijos, aunque el régimen de Pionyang mantiene bajo extrema reserva los detalles de la familia real.

Las especulaciones alrededor del estado de salud de Kim Jong-un no son nuevas y se fundamentan en sus conocidos antecedentes de riesgo cardiovascular. Evaluaciones del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur señalan que el mandatario presenta un peso superior a los 140 kilogramos frente a una estatura de 170 centímetros, perfil físico agravado por condiciones hereditarias y de estilo de vida que también afectaron a su padre, Kim Jong-il, y a su abuelo, Kim Il-sung.

Para el gobierno chino, la salud y la continuidad del liderazgo en Pionyang representan un asunto prioritario de seguridad nacional, pues la estabilidad en la frontera evita el colapso del régimen, posibles crisis migratorias de refugiados y la pérdida de Corea del Norte como zona de amortiguamiento frente a las fuerzas aliadas de Estados Unidos en la península.

Posición geopolítica, estratégica y capacidad militar

La relevancia global de Corea del Norte radica en su valor estratégico e internacional en materia de seguridad, al figurar entre los pocos países provistos de armamento nuclear probado y misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Su arsenal constituye la base defensiva del régimen en una posición geográfica clave en Asia del Este.

Asimismo, el estrechamiento de los lazos militares y tecnológicos entre Pionyang y Moscú ha consolidado al país como un actor relevante en el bloque euroasiático. Según estimaciones de Bloomberg, el régimen captó hasta 22.000 millones de dólares en ingresos del exterior entre 2022 y 2025, flujo económico impulsado sustancialmente por el suministro de armamento y tropas a Rusia para el conflicto en Ucrania.

Estructura de poder y el rol de Kim Yo-jong en la sucesión

En la estructura política interna, Kim Yo-jong, hermana menor de Kim Jong-un, se posiciona como la figura de mayor poder e influencia dentro del régimen. Su pertenencia a la línea de sangre de la familia Kim le otorga una legitimidad única en la cúpula estatal. Está casada con Choe Song, el segundo hijo de Choe Ryong-hae, quien es uno de los altos mandos militares y políticos más influyentes y poderosos de Corea del Norte (presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema).

Además de haber ejercido como subdirectora del Departamento de Propaganda y ser la voz oficial ante los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur, dirige un departamento estratégico del Partido del Trabajo de Corea que controla el acceso administrativo y logístico hacia el Líder Supremo, consolidando su rol de supervisión en la conducción del Estado.

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