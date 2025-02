Los revolucionarios petristas que postean memes antiyanquis desde el sofá de la casa

Se suprimen Netflix, Max y Prime y solo se ven novelas, “Yo me Llamo” y “Betty la fea”. De comida changua, y a trotar con alpargatas o calzado made in Bucaramanga

No existe algo más trending hoy en Colombia que compartir memes “antiimperialistas” y exaltando la dignidad de este país. Una salvedad al respecto: la mayoría de gente comparte, no crea, los memes contra Trump, y si les da por escribir, redactan sendas pastorales -la mayoría idénticas- porque se repiten las mismas frases, (no nos arrodillaremos, hasta que la dignidad se haga costumbre y, Petro 1 -Trump 0) como si fuera un partido de fútbol.

Obvio que la dignidad de un país es importante, reafirma valores, se crean causas comunes etc. El asunto es que las redes sociales están llenas de gente loca, boba y perezosa. La capacidad de absorber información, crear comparaciones y construirse un criterio propio… bah, ¿pa´ qué? Es más fácil compartir un meme e ir adónde va Raimundo, o sea, adonde va todo el mundo.

Todo lo anterior se hace desde la comodidad del sofá de la casa, en pijama y sin bañarse (aquí vuelve y juega la pereza), podríamos decir que una buena parte de los memes y posts de este tipo vienen con olor a cobija, pero estoy especulando.

Curioso que mucha gente hoy con el patriotismo arrebatado, hace unos meses posteaba que la derecha en este país lleva 200 años saqueándola y que esto no tiene arreglo y bla bla bla, o bueno, no es tan raro, era lo trending y adónde va Raimundo….

Otro detalle, 9,7 billones de dólares entran a Colombia por concepto de remesas en un solo año, eso mueve buena parte de la economía de este platanal, (otra buena parte es por lavado de activos), trabajadores colombianos en EE. UU. dejan justo para su supervivencia y el resto lo envían a sus familias aquí. Si a Petro le da por otro arranque de "dignidadt " y por consecuencia al gobierno gringo le da por meterle impuestos a esas remesas, un montón de gente aquí la va a ver grave.

Nada extraño sería que los revolucionarios de sofá hayan pagado el plan de datos con dólares provenientes de un giro de algún familiar allá. Postear memes antiyanquis financiados con moneda norteamericana, el chiste se cuenta solo.

Pero algo tenemos que hacer, entonces propongo una campaña publicitaria para liberarnos del yugo del Tío Sam, el comercial sería contratar a Andrea Echeverry diciendo: “para los gringos nada, para nosotros todo, consuma colombiano sumercé” y a continuación las sugerencias o acciones a tomar:

Se suprimen Netflix, Max y Prime y solo se ven novelas, Yo me Llamo y Betty la fea. De comida changua, cubios y habas y de sobremesa chicha de colores en totuma y cuajada con melao. Se queman los tenis Nike y no más iPhones. A trotar con alpargatas o calzado made in Bucaramanga.

De música solo reguetón y vallenato (bueno, eso ustedes ya lo vienen oyendo hace como 20 años, entonces ahí no hay sacrificio) y las 6 p. m. se pone radio para oír el himno nacional de pie y con la mano en el pecho. (Como en el afiche de Uribe en su campaña a la presidencia). Ah, y adiós Facebook y Twitter, ¿no vieron a Zuckerberg y Elon en la posesión de Trump?

Hay que ser consecuentes si nos vamos a poner en ese plan, será incómodo al principio, pero como dijo no sé quién, “El hombre es un animal de costumbres”.

Solo falta que a Petro le dé otro arranque de “dignidadt por la humanidadt”, y ni Laurita ni Daniel GP puedan hacer nada y comparta desde su sofá la campaña “para los gringos nada”

Solo falta que a Petro le dé el segundo arranque de “dignidadt por la humanidadt”, y ni Laurita ni Daniel García Peña puedan hacer nada -porque a diferencia de la presidenta Sheinbaum que cuenta con planes B y C serios para contrarrestar las sanciones gringas-, entonces nuestro presidente solo comparta desde la comodidad de su sofá la campaña “para los gringos nada” arriba mencionada. Ese sería su plan B, C y D. Pero ya estaremos más o menos preparados de digestión, espíritu y amor por esta tierra.

Estamos de acuerdo que Trump es un asco, pero aquí va mi punto: Millones de personas en EE. UU. -incluidos latinos con residencia legal- están hartas de que venezolanos, haitianos, colombianos y mexicanos los roben y los demócratas los obliguen a pagar impuestos para darles acogida a esos mismos que les hacen la vida imposible, están hartos de ver a sus familiares caer como moscas por sobredosis de Fentanilo. Entonces el simio naranja les prometió acabar con el problema, resultado: ganó por amplia mayoría.

El problema es que Trump como buen fascista que es, quiere hacer una limpieza étnica y corta el pasto a la misma altura, es decir, expulsa a niños, ancianos, mujeres y hombres por igual como si todos fueran delincuentes y violadores.

Entonces entra en juego el asunto de la dignidad de los países como el nuestro herido en su orgullo por el trato degradante de las cadenas, pero nos tocará entender que los gringos están resolviendo un problema interno causado por la inmigración desbordada y nos toca ver a nosotros como lidiamos con eso, además lo que me preocupa es que si las acciones de Trump le funcionan, la derecha aquí se va a pegar de ese éxito como garrapatas para volver al poder, aplicando esas fórmulas pero colombianizadas.

Por último, si me van a insultar diciéndome que estas líneas las escribí echado en un sofá sin bañarme y etc., les comento que, por respeto a mí persona, al oficio de opinar y a esta tribuna que generosamente me ha dado Elisa Pastrana, esta y todas mis columnas las escribo bañado, vestido, en un ambiente limpio, ordenado, con mi computador en un escritorio, con la mente despejada y más sobrio que un controlador aéreo.

Posdata: Buenísimo que nuestra Shakira haya mencionado a los inmigrantes latinos en su pequeño discurso en los Grammys Anglo, pero pues, -siempre hay un pero-, ella se ganó el premio en la categoría mejor álbum pop latino, no iba a hablar de la guerra en Ucrania, o de la masacre del pueblo roghinya en Myanmar, lo lógico fue que se pusiera del lado de su gente y la degradante situación por la que están pasando, pero es que la música de la barranquillera en especial la última, es como para señoras cuarentonas y cincuentonas que aún no han encontrado el amor de su vida, que viven en una adolescencia tardía agotadora y además tienen espíritu de cuchibarbies.

