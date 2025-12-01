Tal parece que los canales RCN y Caracol decidieron optar por viejas producciones que fueron exitosas para la temporada de diciembre

Con diciembre llega la temporada de finales, regresos y estrenos en la televisión colombiana. Caracol y RCN ajustan sus parrillas nocturnas para combinar nostalgia, romance y comedia, mientras buscan mantener la conexión con los televidentes en una época marcada por la rutina familiar y el entretenimiento ligero.

Con el final de ‘La Reina del Flow 2’ el martes 2 de diciembre, Caracol Televisión ajusta su parrilla nocturna para recibir ‘Vecinos’, una novela lanzada originalmente en 2008 que explora las diferencias de clases y los desafíos del amor contemporáneo.

Protagonizada por Robinson Díaz, Flora Martínez y Sara Corrales, la historia sigue a Óscar Leal, un taxista que se ve envuelto en enredos románticos y sociales tras ganar la lotería, mientras busca conquistar a su vecina Jessica y enfrenta los obstáculos del corazón.

Por su parte, RCN también apuesta por la nostalgia y la familiaridad. Desde el 1 de diciembre, ‘Chepe Fortuna’ (2010) regresa a la pantalla principal a las 8:00 p. m., para contar la historia del joven pescador que sueña con mejorar su comunidad mientras desarrolla un romance con Niña Cabrales, una mujer de clase alta con planes ecológicos y sociales.

Los televidentes también podrán seguir ‘Enfermeras’ (2019), que desde el 15 de septiembre se unió a la franja nocturna con historias centradas en el mundo de la salud y los dilemas personales de sus protagonistas.

¿Falta de ideas o ir a la fija con los televidentes?

El reencauche de estas producciones emblemáticas revela un patrón que se repite cada fin de año: canales que recurren a contenidos probados para atraer a la audiencia durante una época de alta competitividad televisiva. Según analistas, esto, más que una falta de creatividad, es una apuesta segura por la conexión emocional con los televidentes, quienes suelen acompañar estas historias con tradición familiar y rutina de temporada.

También destacan que estas decisiones responden tanto a la estacionalidad como a la dinámica del mercado: diciembre es un mes donde la audiencia busca entretenimiento ligero y reconocible, y los reencauches cumplen con ese propósito, sin descuidar la oportunidad de introducir nuevas producciones que refresquen la oferta. Estrategias como estas permiten a los canales equilibrar riesgo y retorno, combinando nostalgia con novedades puntuales.

Así, RCN y Caracol no solo muestran lo que funcionó en el pasado, sino que también aprovechan la temporada decembrina para mantener la relevancia de sus contenidos. Entre finales, regresos y estrenos, los televidentes tendrán una parrilla variada, que va del romance y la comedia a historias con crítica social, todo dentro de la tradición de la televisión colombiana.

