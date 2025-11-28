Las sorpresas que Caracol prepara para seguir liderando el rating: novelas, realities nuevos y mucho más

Caracol Televisión se ha posicionado como el canal más fuerte a nivel nacional, con un nivel de audiencia realmente sólido en comparación con sus principales rivales. Este buen resultado se ha dado, en gran parte, gracias a sus realities y novelas, y aunque, algunos de sus formatos se repiten año tras año, han logrado mantener al canal en el primer lugar de sintonía.

Sin embargo, la apuesta no se quedará únicamente en los programas de entretenimiento. Desde ya, Caracol trabaja en una ambiciosa estrategia para los próximos años, con el objetivo de seguir dominando las mediciones de audiencia. Y dentro de ese plan, las novelas volverán a tener un papel protagónico, especialmente en 2026, año en el que el canal prepara una oferta cargada de grandes estrenos y esperados regresos.

Estas son las novelas y realities que Caracol tiene listos para el año que viene

Uno de los proyectos más importantes es la llegada de la tercera temporada de La reina del flow. La historia protagonizada por Carlos Torres buscará replicar el éxito de sus dos primeras entregas y, por lo que se ha conocido hasta ahora, llegará con sorpresas tanto en su trama como en su elenco. Aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta de estreno, todo indica que será una de las grandes apuestas del canal para volver a capturar la atención de los seguidores de esta producción.

Otra de las novelas que Caracol prepara para sorprender en 2026 es una nueva temporada de Pedro, el escamoso. Según se ha conocido, contará nuevamente con la participación de Miguel Varoni, Carlos Torres y Ana María Trujillo. Además, esta entrega sumará nuevos personajes interpretados por figuras como Giovanna Reynaud, Juan Pablo Llano, Jimena Durán, Nicolás Ardila y Majo Nieto, así como el regreso de Natalia Betancourt, lo que ha despertado expectativa entre los fanáticos de la historia.

A este listado se suma el lanzamiento oficial de María la Caprichosa, una novela inspirada en la vida de María Roa Borja. De la misma manera, llegará La mujer prohibida, un drama que abordará el empoderamiento femenino y que promete estar cargado de tensión, conflictos y momentos decisivos para sus personajes. Sin duda, será una de las producciones que más dará de qué hablar entre los televidentes.

Pero las apuestas de Caracol para 2026 no se limitan a las novelas. Los realities seguirán siendo una pieza clave dentro de su parrilla de programación. El canal buscará sorprender con el regreso de un renovado A otro nivel, que traerá novedades, incluyendo la posible participación de Cristina Hurtado como presentadora. Asimismo, los televidentes podrán disfrutar de una nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas.

Cristina Hurtado, en A otro nivel.

No obstante, la gran sorpresa sería La danza de los millones, un concurso original del canal que aún se mantiene bajo reserva, pero que promete convertirse en uno de los formatos más llamativos de su programación y en una nueva carta fuerte para conquistar la audiencia.

Por ahora, estas son algunas de las producciones que Caracol Televisión tiene preparadas para el año que viene. Sin embargo, no se descarta que el canal sorprenda con más anuncios en los próximos meses y continúe apostándole a esos programas que lo han convertido en el líder indiscutido de los listados de audiencia en Colombia.

