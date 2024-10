Los recuerdos del icónico Autódromo Ricardo Mejía, la pista que por poco trae la Fórmula 1 a Colombia

.Publicidad.

Era en las calles de las ciudades, expuestos a recibir una multa o, incluso, a causar un accidente fatal, como los colombianos amantes del automovilismo creaban sus propias carreras montados en sus Renault 4 y sus Simca. Hasta 1971, no existía un escenario deportivo que albergara dichos 'piques' y fuera una plataforma para desarrollar los deportes a motor en el país. Aun así, fue un hombre quien cambió esa situación y, en Bogotá, logró darle vida al primer autódromo de Colombia. Fue llamado 'Autódromo Ricardo Mejía', en su honor, y supo poner al país en los reflectores del automovilismo mundial.

Del Autódromo Ricardo Mejía ya no existe ni un solo pedazo de carretera. Tras su cierre fue 'borrado' de la ciudad.

Y es que, gracias a él, no solo aquellos que parecían unas máquinas detrás del volante pudieron hacer lo que amaban de manera profesional, sino que el país empezó a ser visto por los grandes organizadores de eventos automovilísticos como una sede importante para realizarlos. En el circuito de carreras, que empezó albergando competiciones nacionales patrocinadas por marcas reconocidas, se llegó a realizar la Fórmula 2 estadounidense e, incluso, se pensó en disputar un Gran Premio de la F1. Aun así, parte del camino es el final y el lugar ahora solo vive en la memoria de quienes pudieron correr en su asfalto.

..Publicidad..

| Vea también: Rubén Darío Gómez, el ciclista caldense que le dio pelea a Cochise y ganó el primer Clásico RCN

...Publicidad...

Ricardo Mejía y la creación del primer autódromo de Colombia

Aunque para los años 70 la Fórmula 1 ya llevaba 20 años emocionando a los amantes de las carreras, en Colombia los deportes a motor eran algo que, incluso, rayaba con lo ilegal. Por ejemplo, en Bogotá, en el barrio San Diego, se realizaban las que, para ese entonces, eran las competencias de automovilismo en el país. Aun así, no existía realmente un lugar que cumpliera con los estándares de calidad, y seguridad, para realizar la actividad y, en ese contexto, el empresario Ricardo Mejía Gutiérrez, quien era dueño de unos terrenos al norte de la capital, decidió ofrecerlos para construir un circuito.

....Publicidad....

Al momento de su inauguración, el autódromo era reconocido por ser uno de los más modernos de Latinoamérica. Foto: Motor

Ante dicha oportunidad, quienes por ese entonces estaban interesados en desarrollar los deportes a motor en Colombia no pudieron decir que no y, no solo aceptaron los terrenos, sino también parte de la financiación de la construcción de la pista. El levantamiento inició en 1970 y lo hizo con todos los juguetes. Para su diseño se contrató al equipo detrás del autódromo Ontario Motor Speedway, en California, y se contó con el apoyo del italiano Guiseppe Bacciagaluppi, jefe técnico del famoso autódromo de Monza. El circuito comprendió rectas de gran longitud, acompañadas de curvas de velocidad media, y midió 3.925 metros.

| No se pierda: El olvidado argentino que enamoró a Millonarios antes que Di Stéfano: es su goleador histórico

Los años de auge y el sueño del Gran Premio de Bogotá de la Fórmula 1

La inauguración del Autódromo Internacional de Bogotá, como se llamó en primer momento, se dio el 7 de febrero de 1971 y fue todo un hito en la capital del país. Ese día se disputó el Gran Premio República de Colombia, con autos de Fórmula 2, y estuvieron presentes pilotos de la categoría de Graham Hill, doble campeón de F1, Jo Siffert, experto en carreras de resistencia, Rolf Stommelen, Derek Bell, Silvio Moser, entre otros. Fue tal la euforia que causó el nuevo escenario deportivo de la capital, que 50 mil espectadores hicieron presencia y demostraron que en el país también era bien recibido el automovilismo.

Frank Williams en el Gran Premio República de Colombia, que dio inicio al autódromo.

Con el pasar del tiempo, el circuito se volvió, claramente, la sede de los recién inaugurados premios del automovilismo nacional, que eran patrocinados por marcas como Renault, Marlboro o Castalia. Aun así, el gran auge del Autódromo Ricardo Mejía se dio en 1972, cuando fue elegido para albergar le Fórmula 2 estadounidense y, luego, para ser un circuito de la Fórmula 1. La competencia pensó en realizar el Gran Premio de Bogotá, entre las carreras de Brasil y México; pero, lastimosamente, esa idea se cayó tiempo después y, hasta el día de hoy, el país sigue con las ganas de ser sede del famoso campeonato.

| Le puede interesar: Los Lagartos, el club más famoso en los años 50 que ahora es un bonito recuerdo

El triste final del Autódromo Ricardo Mejía

Tras 7 años de funcionamiento, en 1978 el Autódromo Ricardo Mejía cerró sus puertas por diferencias entre las autoridades deportivas y el dueño de sus terrenos. En dicho momento, Mejía Gutiérrez aseguró que Coldeportes había tratado de chantajearlo con temas concernientes al circuito y que, sabiendo que era él el dueño de los lotes, decidió no continuar más con las carreras. La decisión fue egoísta para muchos e, incluso, hubo algunos amigos que quisieron persuadirlo, pero nadie lo hizo cambiar de opinión y así empezó a enterrarse al primer autódromo de Colombia.

El circuito, además de tener el recorrido de más de 3 mil metros, también tenía otro más corto en forma de ovalo. Foto: Motor

Tras su cierre, los terrenos de la pista empezaron a ser fraccionados. Primero, una parte fue vendida al Club El Rancho para ampliar su campo de golf, y otra fue utilizada para trabajos agrícolas. Sin embargo, con el tiempo el verde césped y los cultivos desaparecieron, y en donde cada fin de semana se reunían los mejores pilotos del país, ahora hay construcciones de vivienda que, poco a poco, han dejado en el olvido el glorioso pasado. Y es que son pocas las personas que saben que en Bogotá alguna vez existió un autódromo, como el de Tocancipá, y que allí corrieron los mejores pilotos del mundo.

| No se pierda: