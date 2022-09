Los que meten las manos al fuego por la ministra de Minas y Energía

Por: RICARDO ARQUEZ BENAVIDES |

septiembre 15, 2022

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, ha venido recibiendo por la oposición ráfagas sistemáticas de críticas, como mecanismo de presión para sacarla a sombrerazos del cargo, pese que aún lleva poco tiempo de haberse posesionado, no es el momento prudente para medir su capacidad de gestión.

La ministra, en una de sus salidas, propuso la necesidad del alza del precio de la gasolina, y le cayeron una manada de críticas. En un país tan polarizado como el nuestro, mucha gente se le olvida, o no sabe que el expresidente Duque se gastó el billete del Fondo de Estabilización y no le subió a la gasolina como debió hacerlo.

Ante esta sociedad acelerada, el escándalo mediático se convierte en un estallido; vivimos con un tipo de sociedad precipitada, producto de la polarización, la intolerancia es una exaltación que supera el respeto hacia lo otro, y cuando es lo contrario para polarizar se utiliza la indulgencia y el tapar, ante algo nefasto, como el desaparecido dinero “abudineados” del internet. Gilberto Tobón Sanín twitteó en septiembre 13 de 2022: “Avanzaremos como sociedad el día que se condene más, el robo de $70 mil millones del internet de los niños que un lapsus matemático.” (https://twitter.com/tobonsanin/status/1569833240751665152?t=vubaHHeoBa0j-pkpb4Q9aw&s=03)

Alguna gente se escandalizó porque la Ministra Irene Vélez, al denunciar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec), por 10.000 billones, cuando la cifra real de pago del segundo trimestre 2022 asciende a 10,49 billones. La doble moral de estos compatriotas, venda al ingenuo. La noticia no debería ser que la ministra tuvo algunos lapsus en la cifra, sino que la noticia oculta que fue Duque que se “mecatió” el billete del fondo y ahora no hay como mantener el precio de los combustibles.

Valga el momento de transición energética, y de la transición política de cambio, para preguntar ¿qué logros efectivos se lograron en el gobierno de Duque ante las recomendaciones del BID, a través del contrato de préstamo que suscribió con el Estado para financiar el ‘Programa de Gestión Eficiente de la demanda de energía en Zonas no interconectadas’?, operado por el ministerio de Minas y Energía, para que San Andrés logre el salto a la transformación del sector energético en sus dimensiones técnicas, regulatorias, de infraestructura y de mercado.

¿Qué resultados se tienen a la fecha? ¿Cuáles fueron los logros del plan estratégico que se proyectó para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para la reconstrucción de la generación eléctrica ante la perdida por el paso del Huracán IOTA por las islas? (préstamo BID 3747/TC-CO de 2017, programa de gestión eficiente de la demanda de energía en zonas no interconectadas – piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuyo objetivo es la reducción de emisiones de GEI en las ZNI a través de la optimización de la GD de electricidad en el Archipiélago para mejorar su sostenibilidad energética, económica y ambiental. – “Transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia, 2021”)

El que tiene boca se equivoca, el que no trabaja no tiene derecho a equivocarse. El Liderazgo tiene un sentido más hondo. Lo que preocupa es la forma mal intencionada de polarizar, lograr que mucha gente aliada a la oposición frente al actual gobierno, no tenga en cuenta que la robadera fue grande ante el macabro hecho montado de cómo se tumbaron el OCAD de la paz, qué da escalofrío conocer el montaje tenebroso del plan para habérselo robado. La ministra de Minas y Energía no ha estado involucrada en actos disciplinarios, ni tiene en su historial un expediente abierto ante la Fiscalía.

El presidente Gustavo Petro, en Twitter, se pronunció en defensa de la ministra Vélez, diciendo que “primero se burlaron del decrecimiento. Resuelto que es una teoría académica discutida en todo el orbe y clave en el sector minero energético. Después del lapsus matemático resultó que la ministra mostraba un hecho fundamental para la estabilidad fiscal. El subsidio a la gasolina”

En plenaria del Congreso de la Republica, la senadora Clara López Obregón respaldó la gestión de la ministra Irene: “Toda mi solidaridad con la Ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, ante el matoneo al cual ha sido sometida. La felicito por la dignidad con la que lo ha asumido. ¡Mujer capaz! Tenemos que afrontar el tema de la concentración de poder dominante en el sector de la energía y en otros sectores de la economía, porque consumidores de todas partes están pagando por encima de los precios de competencia y eso está empobreciendo al pueblo colombiano.

No sé trata de desgarrar de la noche a la mañana el sentido de la voluntad, que se incorpora con la honra y la buena fe, que no se le puede desconocer a la señora Ministra Vélez, sino el de poder en este enredo social, de ponernos de acuerdo para empezar a despolarizar, que implica contextualizar una narrativa fuerte con capacidad de resiliencia. Se necesita de un debate de diálogo, y creo que la Ministra lo tiene en su agenda para los mineros, el sector energético, y para la sociedad.

Ricardo Arquez B. - Analista de política pública minero-energética. - Abogado especialista en Derecho Administrativo; Praxis y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Email: [email protected].