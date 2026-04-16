- Los proyectos de lujo discreto que buscan convertir el norte de Antioquia en la “Europa antioqueña”

Con una inversión de más de USD 5 millones, el empresario Pablo Bustamante lidera una apuesta por el desarrollo inmobiliario y turístico en el norte del departamento

El mapa del desarrollo inmobiliario en Antioquia está cambiando. Durante años, el Oriente fue el principal foco de expansión, pero hoy el norte del departamento empieza a consolidarse como una nueva frontera de inversión, impulsada por su cercanía con Medellín y por un entorno natural que cada vez gana más protagonismo.

En esta transformación emerge Pablo Bustamante Builes, empresario e inversionista que viene liderando proyectos orientados a posicionar esta región como un nuevo polo de desarrollo. A través de una inversión que supera los cinco millones de dólares, Bustamante impulsa proyectos como Llano Verde P.H., una iniciativa ubicada en el Llano de Ovejas, en San Pedro de los Milagros.

Pablo Bustamante Builes, empresario que lidera la construcción de Llano Verde P.H. en Antioquia.

La 'nueva Toscana' en Antioquia

Llano Verde propone un modelo de lujo discreto y desarrollo integral. El proyecto incorpora vías pavimentadas, pinos vela, ciclorrutas y redes subterráneas, apostando por un crecimiento planificado en una zona donde históricamente la expansión ha sido dispersa.

Uno de los elementos más distintivos es el Pueblito Llano Verde, concebido como un espacio de encuentro que articula la vida social del proyecto. Este incluye capilla, locales comerciales, áreas ecuestres y la denominada Casa del Fuego, diseñada como un punto de integración para residentes y visitantes.

A esto se suma la proyección de un hotel boutique enfocado en turismo rural, alineado con una tendencia creciente en Antioquia: la búsqueda de destinos cercanos a Medellín que ofrezcan tranquilidad, paisaje y experiencias diferenciadas.

El entorno del Llano de Ovejas ha sido comparado, incluso en narrativas comerciales, con regiones como la Toscana italiana o ciertos paisajes de Suiza. Más allá de la analogía, lo cierto es que el norte antioqueño reúne condiciones geográficas y de conectividad que empiezan a atraer inversión privada de forma sostenida.

Así, San Pedro de los Milagros, ubicado a menos de una hora de Medellín, junto con otros municipios de la región comienza a posicionarse dentro de esta dinámica, consolidando un corredor alternativo al Oriente antioqueño.

Para Bustamante, este tipo de desarrollos responden a una evolución en la forma de habitar y de invertir. La combinación entre naturaleza, cercanía urbana y planeación estructurada marca una nueva etapa para el crecimiento inmobiliario en la región.

Para más información sobre los proyectos se puede consultar: https://pbcorp.co/

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