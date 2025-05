Los promotores de la Consulta Anticorrupción de 2018 que ahora están enredados con la justicia en el Gobierno Petro

Liderados por Claudia López y Angélica Lozano, no dudaron en aparecer en la foto como lideres Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, Iván Name, entre otros

En la foto al lado de las promotoras de la Consulta Anticorrupción, la senadora Angélica Lozano y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, aparecen además de los tres acusados por la Fiscalía, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González e Iván Name - dos de ellos detenidos- aparece también David Racero quien está en el centro del cuestionamiento por sus presuntas prácticas clientelistas y explotación laboral y el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien está en juicio respondiendo a acusaciones de la Fiscalía por un contrato de alumbrado público de $10 mil millones en la Feria de Cali 2020. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también se encuentra en la fotografía, en su caso está en juicio por la corrupción del Carrusel de la Contratación.

El 26 de julio de 2017 la entonces congresista del Partido Verde, Claudia López, y Angélica Lozano, una dupleta política y afectiva, junto con Antonio Navarro, llevaron a la Registraduría las 150 cajas que contenían las 4.312.653 firmas que eran suficientes para pedirle al Congreso que se aprobara la Consulta Anticorrupción. El Senado aprobó la consulta con 84 votos a favor y ninguno en contra y finalmente el 26 de agosto de 2018 llegó el gran día, se realizó la primera consulta popular a nivel nacional.

El Partido Alianza Verde fueron los grandes promotores de la consulta, en la foto quedó registrada algunos rostros como el de Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, Iván Name, Jorge Iván Ospina, David Racero y Armando Benedetti, quien no en ese entonces era Senador de La U, pero respaldó la Consulta Anticorrupción. Nombres que han estado en vilo a causa de escándalos de corrupción.

Sandra Ortiz fue nombrada por el presidente Gustavo Petro como Consejera para las Regiones, pero siendo una pieza clave en el entramado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) donde desvío recursos públicos a través de la entidad para sobornar a congresistas y pasar las reformas sociales del Gobierno.

En el caso de corrupción de la Ungrd también está enredado el expresidente del Senado, Iván Name, quien fue capturado hace unas semanas y se encuentra recluido en la cárcel La Picota mientras avanza su juicio. Al igual que Name, Carlos Ramón González, el presidente de la Alianza Verde, también respaldó la consulta anti corrupción y además está implicado en el escándalo de la Ungrd. A diferencia de Sandra Ortiz e Iván Name, Carlos Ramón González salió del país antes de su captura y hoy se desconoce su paradero mientras espera un juicio acusado de haber ordenado el reparto de $70.000 millones en contratos.

El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, acaba de ser nombrado Embajador en Palestina, pero en Colombia tiene procesos penales y disciplinarios andando. Actualmente está en juicio por un contrato de alumbrado público de $10 mil millones por el alumbrado móvil 2020 durante la pandemia en la Feria de Cali, donde el entonces Alcalde de Cali le adjudicó de manera directa el contrato a Emcali. Ospina es acusado del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

Finalmente, el representante David Racero, quien fue un gran activista de la consulta anti corrupción, ha estado en el ojo del huracán en los últimos días después de que se revelaran unos audios en los que explota laboralmente a los empleados de sus negocios sin las condiciones laborales que están estipuladas en la ley. A esto se le suma, que Racero le habría pedido puestos al director del Sena, Jorge Londoño.