Un polémico empresario latino es el hombre que ahora está detrás del concurso Miss Universo

Raúl Rocha, un multimillonario mexicano, dueño de un centenar de empresas y rodeado de escándalos es quien manda en el certamen que maneja millones de dólares.

Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano originario de Monterrey, Nuevo León, se ha convertido en una de las figuras más comentadas del mundo del entretenimiento internacional tras asumir la presidencia y copropiedad de la Miss Universe Organization (MUO).

Su llegada al certamen, adquirido en enero de 2024 por medio de su conglomerado Legacy Holding, abrió un nuevo capítulo para uno de los concursos de belleza más influyentes del planeta, pero también reavivó controversias acumuladas a lo largo de su trayectoria empresarial.

El caso del Casino Royale de Raúl Rocha

Rocha Cantú construyó su fortuna a través de Legacy Holding, un grupo que abarca sectores como energía, aviación, manufactura, tecnología, entretenimiento y juegos de azar. Esta última industria ha sido una de las más representativas en su carrera y, a la vez, una de las más polémicas, especialmente por los señalamientos que surgieron después del ataque al Casino Royale de Monterrey en 2011, cuando un incendio provocó la muerte de 52 personas.

Aunque el caso derivó en investigaciones y cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad del establecimiento, no todo lo relacionado con el proceso ha sido esclarecido públicamente. Tras aquel episodio, diversos reportes señalaron que el empresario se trasladó temporalmente a Estados Unidos.

Los escándalos de Rocha en Miss Universo

Su incursión en el mundo de los certámenes de belleza se produjo a finales de 2023, cuando comenzó a tomar control de la franquicia mexicana de Miss Universo. Este movimiento provocó la salida de Lupita Jones como directora nacional, desencadenando una disputa mediática. Jones acusó a Rocha Cantú de haber contratado a una agencia con el fin de afectar su reputación, algo que el empresario no ha reconocido públicamente.

El escándalo aumentó en 2024 luego de la difusión de un video, en el que se observaba a directivos de MUO (incluyendo a Rocha Cantú) conversando sobre las nuevas políticas de inclusión del certamen. En el material se discutía que, aunque podían competir mujeres trans, casadas o mayores de 40 años, estas características no necesariamente se traducirían en posibilidades reales de ganar.

La frase “la inclusión es el nuevo modelo de negocio” generó reacciones globales, pues fue interpretada como un uso superficial de valores sociales con fines comerciales.

Acoso y explotación laboral

A estos episodios se suman otros señalamientos surgidos en el ámbito interno de la franquicia: acusaciones de participantes sobre presunto acoso, conflictos entre directivos y reportes de excolaboradores que aseguran que algunas concursantes eran obligadas a promocionar productos sin compensación económica. También se mencionaron supuestas fundaciones inexistentes utilizadas para recaudar fondos, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas por instancias oficiales.

En 2025, Raúl Rocha Cantú enfrenta el reto de sostener la relevancia de Miss Universo mientras navega entre cuestionamientos, cambios en la industria del entretenimiento y una creciente exigencia por transparencia en los concursos de belleza.

¿Cuánto dinero se llevará la nueva Miss Universo?

Más allá de las polémicas internas, el componente económico que rodea a Miss Universo también ha despertado interés.

El certamen mueve cifras millonarias gracias a derechos de transmisión, patrocinadores y alianzas globales; y la ganadora recibe un paquete de premios que refleja esta magnitud: un fondo inicial cercano a los 250 mil dólares, cerca de 50 mil dólares mensuales para cubrir su agenda internacional y el uso de una corona valuada en más de 5 millones de dólares.

A esto se suman contratos con marcas, una residencia de lujo en Nueva York y la proyección profesional que convierte al título en una plataforma altamente rentable dentro de la industria del entretenimiento.

