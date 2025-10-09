La reunión de alto nivel en la Registraduría que salvó la Consulta del Pacto Histórico ¿Quiénes asistieron?

El Registrador acogió la recomendación y el próximo 26 de octubre se enfrentarán Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero por la candidatura presidencial

El Registrador Hernán Penagos le salió al ruedo al lio que se había formado por un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ponía en riesgo la realización de la Consulta del Pacto Histórico. Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

Encontró el camino para que los partidos de izquierda superen los inconvenientes generados por causa de investigaciones en su contra o dificultades en el reconocimiento de su personería jurídica y puedan participar en la Consulta del próximo 26 de octubre, en la que se enfrentaran el senador Iván Cepeda, la exministra de salud Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

El salvavidas lanzado a la consulta por la Organización Electoral fue preparado durante una reunión de delegados de la Registraduría y el CNE con emisarios de la precandidata presidencial Carolina Corcho, la senadora María José Pizarro y la dirigente de la Unión Patriótica, Aida Abella.

Como una especie de compromisario actuó el procurador segundo para la Vigilancia Preventiva, el excongresista Samuel Arrieta, uno de los funcionarios de mayor confianza del procurador general, Gregorio Eljach.

Durante la reunión fue analizado a fondo el fallo de tutela y la conclusión general es que sus alcances no afectan la agenda electoral definida por la Registraduría y por ende no afecta la realización misma de la Consulta que queda en firme para el 26 de octubre.

La decisión acalla las fuertes reacciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo en su cuenta de X, cuando se creía que la Consulta no se realizaría, que se trataba de una nueva maniobra de la derecha para afectar políticamente a su partido.

En consecuencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil decidió dar vía libre a la consulta del Pacto Histórico programada para el 26 de octubre. Aunque el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela que ordenaba la inscripción de candidatos para la consulta, la Registraduría considera que la consulta sigue en pie debido a que la decisión del tribunal no ordenó suspenderla explícitamente.

“La consulta no ha sido suspendida por ningún órgano judicial, por lo que se debe avanzar en su organización logística”, dijo el registrador delegado Jaime Hernando Suárez. Explicó que la inscripción de candidatos no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano.

Además de la elección del candidato presidencial la consulta contará con la participación de 144 aspirantes al Senado y 373 para las diferentes listas regionales a la Cámara.

La Registraduría ya había declarado la urgencia manifiesta para contratar la organización de las consultas y solicitó recursos por más de 193.000 millones de pesos. Debido a la premura de los plazos, el proceso de contratación se realizará de manera directa sin que con elle se afecte el estatuto de la contratación pública. La decisión contribuye a distensionar un poco el clima preelectoral que se ha visto afectado por tensiones políticas y radicalismos

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.