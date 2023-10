¿Los perros pueden reconocer cuando sus dueños dicen mentiras? Esto dicen los expertos

.Publicidad.

Muchos llaman al perro 'el mejor amigo del hombre', este camino lleva al menos 14.000 años conviviendo con el ser humano, razón por la que han aprendido a conocerlo y entenderlo más que muchos otros animales. Investigadores de la Universidad de Viena realizaron un estudio para saber si los perros saben cuando sus cuidadores u otras personas están mintiendo.

En un artículo llamado ‘Procedimientos de la Real Sociedad’, se expuso el resultado de este estudio y los investigadores registraron lo siguiente: “Entre los no primates, los perros constituyen un caso especialmente interesante, ya que su entorno social ha sido compartido con los humanos durante al menos 14.000 años. Por esta razón, los perros se han considerado una especie modelo para la investigación comparativa de las capacidades sociocognitivas".

-Publicidad.-

El estudio fue realizado con 260 caninos y consistía en que una persona llamada el ‘comunicador’ le mostraba dos ´platos´ y una golosina al perro. Esta persona ponía aquel alimento en uno de los dos recipientes y le decía al animal que era muy bueno. Luego lo premiaba si le hacía caso con el comentario.

Después agregaron un desconocido a la prueba para que escondiera la golosina. Los resultados fueron que si no estaba el ‘comunicador’ no hacían caso a la persona desconocida y si el ‘comunicador’ les decía erróneamente en dónde estaba la golosina, estos animales no seguían su indicación.

Publicidad.

Según el coautor del estudio, Ludwig Huber, de la Universidad de Viena, pensaban que estos perros se iban a comportar como los niños pequeños o los chimpancés, que según otros estudios caen en el engaño, pero no, tal vez estos caninos pueden entender cuando alguien les está mintiendo.

Incluso, arrojaron que los perros a pesar de estar viendo lo mismo que los ‘comunicadores’ no creen lo que ellos les dicen y pueden estar pensando que se trata de un engaño.

| Ver también: El parque para perros en Bogotá que tiene atracciones y la entrada ...