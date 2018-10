Los paquetes bomba que tienen en alarma a Trump

Ya no se puede considerar un incidente menor: al menos seis paquetes bomba han sido interceptados en apenas tres días. En todos los casos, las víctimas eran figuras denostadas por los ultraconservadores estadounidenses: el expresidente Barack Obama, el matrimonio Clinton, el exvicepresidente Joe Biden, el magnate y filántropo de origen húngaro George Soros y la cadena CNN, cuyas oficinas de Nueva York han tenido que ser evacuadas. Bestias negras de la extrema derecha y la ‘alt-right’, y que han sido objeto de mofa y de todo tipo de acusaciones por parte del presidente Donald Trump.

Según ABC News, otro paquete fue encontrado este miércoles en el servicio de correo del Congreso en Maryland, dirigido a la senadora demócrata de raza negra Maxine Waters. La policía de Florida investiga además la aparición de otro objeto sospechoso frente a la oficina de la senadora demócrata Debbie Wasserman Schultz. Como mínimo, en cinco de estos episodios los artefactos tenían una manufactura similar. Otras informaciones, como un supuesto paquete enviado a la Casa Blanca, otro encontrado en la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, o una evacuación de un edificio en San Diego, resultaron ser erróneas o falsas alarmas.

Aunque nadie ha reivindicado aún estas acciones, las similitudes en el ‘modus operandi’, en el tipo de explosivos y en el perfil de los objetivos ha llevado a las autoridades estadounidenses a concluir que, con toda probabilidad, se enfrentan a un peligroso terrorista —un individuo similar al legendario Theodore Kaczynski, ‘Unabomber’, que aterrorizó al país durante casi dos décadas con sus explosivos—, o tal vez a un grupo radical que ha decidido llevar a cabo una campaña concertada de bombas. “Hay una fuerte sospecha” de que todos los incidentes están conectados, declaró un funcionario policial a la CNN. Los cuerpos de seguridad y el servicio postal de EEUU han extremado las precauciones, por si hay más explosivos en camino.

La bomba en casa de Soros ha sido descrita como una ‘pipe bomb’ o bomba de tubería, un tipo de artefacto que permite una detonación moderadamente potente con una pequeña cantidad de explosivo debido a la presión generada por un tubo metálico, cuyos fragmentos se convierten además en metralla. Esto sugiere ciertos conocimientos en materia de fabricación de bombas, aunque manuales sobre esta materia pueden encontrarse fácilmente en internet.

JUST IN: Photo obtained by @ABC shows device recovered from CNN by the NYPD bomb squad. https://t.co/U4rVcvGxWW pic.twitter.com/NUo7PPGSGK

— ABC News (@ABC) 24 de octubre de 2018