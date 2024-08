Diez capitales del mundo están sin que Petro nombre embajador

Ni Tokio ni Sidney y ahora tampoco Lisboa tienen embajador y Perú sigue a la espera con unas relaciones rotas porque Petro no reconoce a la presidente Boluarte

Con la reciente muerte del embajador colombiano en Portugal, José Fernando Bautista, se configuran varias plazas de misiones diplomáticas que no cuentan con embajador del Gobierno Petro alrededor del mundo.

Lo primero que hay que decir es que, actualmente, Colombia tiene misiones diplomáticas activas en 70 países (el 7 de agosto de 2022, día de la posesión, Petro recibió 63).

No obstante, de esas 70, son diez las que están sin embajador por varios motivos. Como se puede corroborar en la página de la Cancillería, las personas que en este momento fungen como embajadores están al frente de la labor de manera provisional y la mayoría cumple con un perfil de relacionista de negocios.

Varios casos de estos países sin representación diplomática nacional se agrupan en la región conocida como Asia-Pacífico: Tailandia, Singapur, Vietnam, Indonesia, Filipinas y Japón. Para muchos estudiosos de la geopolítica internacional, inquieta que la región que lidera grandes mercados mundiales esté tan desatendida.

En el caso de Filipinas, la embajadora fue posesionada por el expresidente Iván Duque en enero de 2021, pero la diplomática acaba de salir luego de tres años y medio de servicio y aún no se conoce su remplazo. Similar caso es el de Vietnam, en el que el embajador de carrera, Miguel Ángel Rodríguez, estaba en el cargo desde 2019, cumplió su tiempo, y una vez retirado, su puesto sigue sin nombramiento oficial.

El caso más llamativo de estos países asiáticos es el de Japón: el último embajador fue Santiago Pardo Salguero, que estuvo de abril de 2019 a julio de 2022, lo que significa que en la era del Gobierno Petro nunca ha habido un representante diplomático en el país del sol naciente, pues Petro nunca nombró su remplazo. Siendo Japón uno de los líderes mundiales y con quien Colombia tiene una larga tradición de relacionamiento estratégico en muchas áreas comerciales, culturales y de infraestructura, etc., es una situación que para muchos realza el abandono que el actual presidente ha continuado con la región de Asia-Pacífico.

En Australia —que cuenta con una grandísima población nacional de más de 30.000 colombianos— no se tiene embajador desde hace dos años. Es decir, sucede igual que en con el Japón: no ha habido representante diplomático en la era Petro. El último fue el militar Óscar Atehortúa (quien había sido Director General de la Policía Nacional de Colombia entre 2028 y 2020), y quien estuvo en el gigante de Oceanía desde agosto de 2021 hasta 2022.

El caso de Bélgica y Portugal

Tal vez las más importantes ausencias diplomáticas en el Gobierno Petro que se mantienen son Bélgica y Portugal. En el primer caso, Jorge Rojas dejó de ser el embajador para pasar a ser el nuevo viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia y se desconoce cuándo habrá nombramiento oficial del nuevo embajador. En el caso de Portugal, su embajador murió el pasado 8 de agosto y el presidente Petro lo despidió en X (antes Twitter).

Ha muerto nuestro embajador en la República de Portugal José Fernando Bautista.



Mi sentido pésame a su familia y a su departamento: Norte de Santander.



QEPD. pic.twitter.com/6GYRMKB407 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 8, 2024

Ya en el contexto latinoamericano, destaca increíblemente la ausencia del Perú: María Claudia Mosquera Jaramillo fue la última embajadora, nombrada por Duque en 2018, pero desde que terminó su labor, no hay nadie como embajador oficial. Este vacío diplomático, ya no en la lejana región de Asia-Pacífico sino en el propio vecindario, seguramente continuará si se atiende a la nula relación de Petro con la presidenta inca, Dina Boluarte, ya que el mandatario no reconoce a Boluarte, luego del golpe de Estado contra Pero Castillo.

La tarea de recomponer la lista de embajadores a lo largo y ancho del mundo es grande, teniendo en cuenta los alardes de apertura nacional que el presidente tiene cada vez que tiene micrófono y público internacional. Quedan dos años y aún se esperan nombramientos claves que sirvan de puente entre Colombia y el mundo en los cinco continentes.