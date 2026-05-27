- Los niños descalzos de Uganda que Shakira escogió para que bailaran en la final del Mundial

Los talentosos niños de Uganda, Ghetto Kids, conquistaron las redes descalzos y ahora se preparan para brillar en la final del Mundial 2026 junto a Shakira

Texto escrito por: Cristian Camilo Rendón Hoyos

Hay algo que se torna extrañamente milagroso en ver a unos niños descalzos de Uganda compartiendo escenario con Shakira mientras el mundo cuenta los días para el próximo Mundial de Fútbol. Digo milagroso, porque el planeta lleva décadas convencido de que el talento necesita patrocinadores, representantes y al menos tres millones de seguidores en Instagram para existir. Los Ghetto Kids demostraron lo contrario: bastaron unos pies descalzos, una cámara barata y el regocijo de quien nunca fue invitado a ninguna fiesta.

Mientras grandes selecciones discuten qué estrella millonaria quedó por fuera de la lista definitiva de 26 convocados, en Uganda apareció un equipo que jamás tuvo director técnico, ni visor internacional, ni padres negociando cláusulas contractuales en oficinas de altas gerencias deportivas. A ellos no los convocó el privilegio. Nadie reservó puestos VIP para su infancia. Su debut ocurrió en el único escenario en internet.

Y ahí, entre algoritmos diseñados para volver viral la idiotez humana, el morbo, la tragedia o la pobreza extrema, los Ghetto Kids hicieron algo revolucionario: obligaron al mundo a mirar hacia abajo. Hacia esos pies sin Adidas, sin Nike, sin el marketing emocional de las grandes marcas deportivas. Pies reales. Pies que bailan como si el mundo se moviera a su ritmo.

Quizá por eso Shakira los entendió tan rápido, los contactó, los invitó y los hizo parte de su presentación. Ella, que convirtió los pies descalzos en símbolo antes de que el capitalismo aprendiera a vender autenticidad como estrategia de marketing, encontró en estos niños algo que la industria del entretenimiento perdió hace años.

Mientras Cristiano Ronaldo, según la revista Forbes, facturó más de 3 millones de dólares por un minuto en el comercial de Lego, Lionel Messi recibió a cambio $2,590,000. Por su parte, los jugadores del Real Madrid, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., se llevaron 852 mil y 325 mil dólares, respectivamente. A su vez, los niños de Uganda celebran otra cosa más humilde y más humana: tener minutos en escena, ser vistos.

Y en una época donde el deporte y el espectáculo parecen administrados por fondos de inversión disfrazados de emociones colectivas, los Ghetto Kids sorprenden como un accidente moral. Nos recuerdan que todavía existen talentos imposibles de calcular en dólares.

Tal vez por eso su triunfo conmueve tanto. Porque no ganaron un campeonato oficial. Ganaron algo más extraño y más difícil: derrotaron, aunque fuera por unos minutos, la indiferencia del mundo. Y el mundo los verá en escena el 19 de julio en la final del Mundial, al lado de Shakira, sobre un césped donde levitan las grandes maquinarias deportivas y donde reposarán las plantas de los niños que a pie conquistaron el mundo, por lo menos el digital. Y eso, en estos tiempos, ya es una forma de ser memorables, virales, eternos.

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