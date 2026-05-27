- Abelardo de la Espriella, el candidato favorito de los colombianos en Nueva York

Las votaciones presidenciales en el Consulado de Colombia en Nueva York revelaron una fuerte inclinación de los migrantes hacia las propuestas de derecha

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

Este fin de semana fui a votar al Consulado de Colombia. Me sorprendió ver las enormes colas para votar, en comparación con las de las votaciones que eligieron a Gustavo Petro como presidente. También me informaron que no podía votar porque “usted votó en Colombia”. Si no voy a Colombia desde la pandemia, ¿cómo pude votar en Colombia?

Así las cosas, decidí preguntarle a la gente por quién votarían. La inmensa mayoría, muchos de ellos colombianos llegados en la última oleada migratoria, quienes todavía no tienen definido su estatus en Estados Unidos, dijo que lo haría por Abelardo de la Espriella, el abogado y precandidato presidencial, quien aboga por hacer en Colombia un mandato similar al del presidente Bukele en El Salvador.

Este grupo de migrantes recientes tiene muy poca simpatía por Petro y su candidato Iván Cepeda. Paloma Valencia está un tanto relegada y pocos la mencionan como candidata. Su discurso no parece haber calado en las mentes de los electores colombianos del exterior.

Solo algunos de los jóvenes afirmaron que van a votar por “Cepeda, quien es el único que nos puede dar una Colombia con futuro”, según comentaron a voz en coro. Dos de ellos hicieron parte de la famosa “Primera Línea” que se enfrentó a la administración Duque.

Aunque los analistas políticos y los politólogos claman a viva voz que De la Espriella intenta condensar una propuesta política con contenido concreto todavía muy difuso bajo su eslogan “Firme por la Patria”, los colombianos de Nueva York alegan que no, que para ellos es claro que De la Espriella “nos devolverá la patria”.

“Nosotros tuvimos que venirnos porque Petro le entregó el país a los narcoguerrilleros de las FARC. ¿Cómo voy a votar por Cepeda?”, aseguró doña María, quien a sus 70 años salió huyendo hace cuatro años con sus cuatro nietos de su pequeña parcela, ubicada en el Cauca, debido a que la guerrilla se tomó las tierras para cultivar coca y extraer oro y otros metales de sus montañas y ríos.

Ana Milena, 26, valluna, iracunda le preguntó a la reportera: “¿Cuánto hace que usted no va a Colombia, ni lee periódicos, ni escucha la radio? Se lo digo porque las disidencias de las FARC se tomaron a Jamundí, nos mataron los maridos, nos sacaron de nuestras casas nuevecitas y semicampestres. Mi casa era linda, con jardincito. Pero tuve que firmar un traspaso a favor de un guerrillero para que me entregaran el cuerpo de mi esposo para enterrarlo, olvidarme de todo y salir huyendo a Estados Unidos. ¿Usted sí cree que mi familia y yo podemos votar por Cepeda?”.

En cuanto a los colombianos asimilados en Estados Unidos debido a que llevan décadas viviendo acá, el favorito también es De la Espriella. Aunque no estoy muy empapada de la situación y me adhiero al hecho de que el programa de Abelardo de la Espriella es difuso, pero la mayoría de los connacionales colombianos no comparten dicha opinión y proclaman que para ellos “su programa es claro y transparente”. “El día de la quema se ve el humo”, decía mi madre. El 31 de mayo sabremos si su programa es claro.

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