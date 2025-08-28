Los negocios de los hijos de Fernando Hakim, lejos de la quirófanos y los hospitales

Aunque su padre es un reconocido cirujano, ninguno de sus hijos optó por seguirle sus pasos y los tres son emprendedores

Durante más de 30 años, Fernando Hakim ha dedicado su vida a atender pacientes, salvar vidas y ofrecer segundas oportunidades. Su trayectoria lo ha llevado a ser reconocido en dos ocasiones como uno de los 50 mejores médicos de Colombia. Además, ha combinado su labor en los quirófanos con la docencia, siendo profesor en universidades como Los Andes y El Bosque. Sin embargo, su gran pasión por la neurocirugía no fue heredada por sus hijos, quienes eligieron caminos completamente diferentes. Fruto de su relación con Juanita Carvajal, nacieron Ivette, Denise y Salomón, hijos de Fernando Hakim que decidieron trazar su propio destino lejos de clínicas y bisturís.

Esta es la labor de los hijos de Fernando Hakim, lejos de los quiró

fanos y clínicas

Mientras su padre lidera el departamento de neurocirugía en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe, Ivette y Denise Hakim optaron por transformar su gusto por la repostería en un negocio. Lo que comenzó en la universidad con la venta de brownies, se convirtió en Hakim’s Pastry, una pastelería que hoy es reconocida en Bogotá y Cali.

Negocio de Ivette y Denise Hakim.

Con esfuerzo y creatividad, lograron abrir cinco sedes en la capital y dos en la capital del Valle, además de consolidar una planta de producción ubicada en el barrio Polo Club de Bogotá. Lo que empezó como un pequeño sueño estudiantil se transformó en una marca sólida que se ha ganado un lugar en el competitivo mundo de la repostería.

El espíritu emprendedor también tocó a Salomón Hakim, quien hace seis años cofundó Lazo, una marca que rápidamente ganó protagonismo en el mercado nacional. Junto a Sara Martín y Martín Carvajal, logró en tan solo cuatro años alcanzar ventas cercanas a US$1 millón, una cifra que marcó el despegue de la empresa.

Hoy, Lazo está presente en centros comerciales de Bogotá, Chía y Bucaramanga, con una proyección de expansión que promete mucho más. Aunque ninguno de los tres siguió el camino de la medicina, Ivette, Denise y Salomón Hakim han demostrado que el legado de su padre no se limita a la cirugía. Con visión, disciplina y trabajo constante, forjaron sus propios proyectos, levantaron empresas reconocidas y se abrieron un espacio en sectores completamente distintos.

Lejos de los quirófanos, pero con la misma pasión por construir y aportar, los hijos de Fernando Hakim también dejaron huella: la de emprendedores que decidieron escribir su propia historia.

