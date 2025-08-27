El famoso centro comercial de Bogotá que se llevó tremendo reconocimiento por su innovación

La capital se ha convertido en un punto de referencia a nivel internacional y sus establecimientos comerciales son la prueba de esto

Bogotá sigue demostrando que la innovación no es exclusiva de las startups ni de la tecnología. También sus espacios comerciales se reinventan y logran dejar huella a nivel internacional. Esta vez fue el centro comercial de Bogotá, El Retiro, ubicado en la capital, el que se llevó un reconocimiento que lo pone en lo más alto de la región.

El Retiro recibió el premio oro de la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales, tras competir con más de 70 proyectos de distintos países. La razón: una idea que, a simple vista, podría parecer sencilla, pero que terminó cautivando al jurado: la Zona Nevado – barra de helados.

La innovación con helados que puso a brillar a este centro comercial de Bogotá

El proyecto consiste en dedicar un espacio exclusivo a diversas heladerías innovadoras, muchas de ellas impulsadas por jóvenes emprendedores colombianos. Allí los visitantes pueden disfrutar desde propuestas artesanales, hasta opciones veganas o recetas tradicionales que evocan recuerdos de infancia.

Más que un simple rincón gastronómico, la Zona Nevado se convirtió en un lugar de experiencias: un punto de encuentro que conecta con el gusto universal por el helado y que, al mismo tiempo, brinda visibilidad al talento emprendedor local. Esa mezcla de creatividad y autenticidad fue la que terminó conquistando al jurado internacional.

El galardón no solo le da un espaldarazo al centro comercial, sino que también proyecta a Bogotá como un referente de innovación en la región. Habrá que ver cuál será el próximo mall colombiano en seguir ese camino, porque lo cierto es que con apuestas como esta, El Retiro acaba de poner la vara bastante alta.

