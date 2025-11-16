- Los negocios con los que Gilinski y otros empresarios colombianos mueven millones en en Chile

Con la compra de Nutresa el caleño se quedó con los alimentos de Tresmontes Lucchetti, una empresa que pesa, igual que otras inversiones nacionales en el país

Con la compra de Nutresa, Jaime Giniski se hizo a también a un gran negocio en Chile: Tresmontes Luchetti, una marca líder en alimentos. El acuerdo lo logró hace más de doce años el entonces presidente de la multilatina, Carlos Piedrahita Arocha. Formalizó la compra el 18 de julio de 2013 en Santiago de Chile con una transacción de USD 758 al propietario Pedro Ibañez Santa Maria. La compra formó parte del plan de internacionalización de Nutresa trazado por el Grupo Empresarial Antioqueño.

La decisión fue conservar la marca. Piedrahita lo resumió en una frase: "la vida en Tresmontes Lucchetti sigue igual". La política de adquisiciones era respeto total, con sus marcas, su administración, su talento humano, y muy especialmente sus consumidores. El presidente de Nutresa ya había hecho 18 compras en diez años, y le faltaba Chile, muy interesante por su alto consumo per cápita, superior al de otros países de la región, en pastas, por ejemplo, triplicaban -y aún triplican- al de Colombia, y por su estabilidad institucional.

El nuevo dueño Jaime Gilinski no cambió el nombre legal de Tresmontes Lucchetti. Pero en su estructura corporativa, la integró bajo el paraguas de Nutresa Chile, que designa toda con el que unificó la operación del grupo en ese país.

El primer zarpazo por el control de Tresmontes Lucchetti lo dieron los Luksic

Hace más de 128 años dos inmigrantes italianos, los hermanos Antonio y José Traverso pusieron en Santiago un pequeño negocio de fabricación artesanal de fideos, llamados La Proveedora. A ello se unió un cuñado Leopoldo Luchetti, también llegado de Italia. El crecimiento fue rápido, con terreno propio y maquinaria traída de Italia y el apoyo de los sobrinos Carlos y Juan Dagnino,

La empresa familiar se conviertió en 1943 en sociedad anónima bajo el nombre de Molinos y Fideos Lucchetti, manteniéndose en elnegocio de pastas, harinas, agroindustria y siempre en el camino de la modernización.

En 1968, el Grupo Luksic, uno de los conglomerados empresariales más poderosos de Chile con intereses en minería, banca y alimentos, fundado por Andrónico Luksic, adquirió el control de Lucchetti S.A. Los Luksic también están en Colombia como socios de los Ardila en la cervecería Andina.

Bajo la administración de los Luksic, la empresa se expandió fuertemente, lanzó nuevas líneas de productos, ingresó al mercado de las sopas, caldos y aceites convirtiéndose en líder del mercado chileno de pastas. Posteriormente salió de la frontera, y fundó las filiales Lucchetti Perú S.A., que sigue siendo una marca muy reconocida en ese país, y Lucchetti Argentina.

En 2004 pasa ser Tresmontes Lucchetti (TML), debido a la adquisición, por parte del holding Cópora donde el principal acionista era Pedro Ibáñez Santa María, a quien el entonces grupo paisa Nurresa se la comprò en 2013. Para ese entonces ya contaba con varias plantas productivas en Santiago, Valparaíso, Casablanca, exportaciones a otros mercados y además una diversificación en categorías. Por ejemplo, en 2011 el segmento de bebidas instantáneas frías (BIF) constituía la mayor parte de sus ventas.

Las marcas de Tresmontes Lucchetti

Gilinski recibió a Tresmontes Lucchetti con 26 sociedades que entraron a formar parte de su portafolio. Además de las pastas Lucchetti y Tallianiestá el el segmento de bebidas instantáneas Zuko y Livean.

Las pastas de Lucchetti, las más tradicionales del portafolio

El café Gold es uno de las marcas mejor posicionados. En el mercado de snacks, Kryzpo se ha consolidado con papas fritas y productos dirigidos a un público joven. Otra marca tradicional es Miraflores, dedicada a aceites comestibles y reconocida como la más valorada en su categoría en Chile.

Los ingresos por cuenta de Tresmontes Lucchetti le sumaron a los resultados del Grupo Nutresa 18,6 billones en la línea de alimentos en Chile y la empresa fue reconocida por su práctica en lo ambiental, social y de gobierno. Fue la “Destacada del 2024” por la consultora Ernst & Young y el diario El Mercurio, y sus productos han sido certificados CarbonNeutral al neutralizar la huella de carbono de sus bebidas instantáneas-

De vieja data, desde 1978 hasta 2015 Lucchetti fue empresa auspiciadora de la Teletón Chile (excepto en 1981 y 1982).

Otras empresas colombianas con peso en la economía chilena

En Chile hay por lo menos 15 grandes empresas colombianas que le han apostado por muchos años en los sectores energético, financiero, infraestructura, de alimentos o el transporte. Un tema fuerte de la campaña electoral, como en la anterior, fue el de las pensiones. Grupo Sura, por medio de su subsidiaria Sura Asset Management participa en el mercado de pensiones a través de su AFP llamada AFP Capital, liderada por Renzo Vercelli, que está en el top 5 en Chile. Administra USD 37.800 millones, aproximadamente 18,9 % del total, tiene 1,45 millones de afiliados, lo que representa un 12,13 % del todo el sistema.

Domingo Lama, CEO de Rappi Chile desde agosto de 2024

Po su parte, Rappi empezó a pedalear en Chile desde 2019, como Rappi Servicios. Se mueve rápidamente, ya está en 23 ciudades, tiene 11.000 comercios afiliados entre entre restaurantes, supermercados, farmacias y tiendas especializada , 6.500 repartidores activos. Su estrategia se basa en la diversificación de verticales —incluido Rappi Turbo, su modalidad de entregas ultrarrápidas— y en la ampliación de servicios financieros y de apoyo a pymes. Ha impulsado iniciativas de financiamiento para restaurantes, con créditos de hasta 45 millones de pesos, y programas de capacitación digital dirigidos a emprendedores

Fanalca ha ido en bus. A través de su filial Inversiones Fanalca Chile Ltda., Fanalca Chile tiene el 66,3 % de Su-Bus que opera la Unidad 2 de la Red Metropolitana de Movilidad de Santiago, la capital.. También tiene Ciudad Limpia, empresa dedicada a la recolección y gestión integral de residuos.

En movidas recientes, Mineros S. A. la compañía de exploración y explotación de oro colombiana. cerró en septiembre de este año la adquisición del 80 % restante del proyecto aurífero La Pepa, situado en la Región de Atacama, norte del país, a 4.200 metros sobre el nivel del mar en el Cinturón de Oro de Maricunga. Con esto, Mineros pasa a controlar el 100 % del yacimiento,

También hay otras empresas de hace más de diez años, como EPM con Aguas de Antofagadsta en la distribución de agua e ISA en la distrución de energía en elcentro y norte del país.

Chile elige presidente

Jannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Mattei en la punta de los sondeos

Ahora están de por medio las elecciones de este domingo 16 de noviembre, donde un Chile polarizado se presenta con tres candidatos punteando en la primera vuelta. La comunista Jannette Jara, con un discurso menos radical que el que le adjudican sus rivales, y el ultraderechista José Antonio Kast que busca llegar al Palacio de la Moneda por tercera vez, mientras por la calle del medio quiere pasar la derechista Evelyn Mattei, y a última hora toma fuerza en los sondeos Johannes Kaiser, más a la derecha del Kast.

Cinco millones de chilenos obligados a votar decidirán quienes van a segunda vuelta, porque los pronósticos no dan para ganar en primera. Probablemente habrá un suspenso hasta el 14 de diciembre para elegi -si no falan las encuestas- entre Jara y el candidato que resulte de esta consulta implícita de la derecha.

Los empresarios se han movido entre la precaución y la estrategia explícita en estas elecciones, tras haber pasado sin grandes sobresaltos los cuatro años de transición al socialismo de Gabriel Boric.

