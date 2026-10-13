Los mexicanos que manejan Salitre Mágico ponen US$40 millones para remodelar el antiguo Cici Aquapark

La Corporación Interamericana de Entretenimiento transformará el antiguo lugar de piscinas en un centro cubierto que ampliará la oferta recreativa de Bogotá

Los dueños mexicanos de Salitre Mágico están transformando con cerca de 40 millones de dólares (cerca de 967.973 millones de pesos) el complejo CiCi Aqua Park, que se encontraba cerrado desde abril de 2016, en un nuevo Centro de Entretenimiento Familiar en Bogotá. Los aztecas lo integrarán al antiguo complejo Salitre Mágico que operan bajo la figura de concesión en terrenos que originalmente pertenecían al Distrito Capital de Bogotá.

El nuevo espacio, ubicado en Cici Aquapark, debería abrir en mayo de 2027. La iniciativa hace parte de la transformación de Salitre Mágico y contempla aprovechar una porción de más de 9.000 m2 del terreno que ocupaba el antiguo parque acuático al lado del Parque Simón Bolívar para convertirse en un complejo cubierto y tecnológico de diversión familiar.

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Detrás de la inversión está la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), grupo fundado en la década de 1990 por el empresario mexicano Luis Alejandro Soberón Kuri. La compañía opera en el sector del entretenimiento en México y Latinoamérica, con actividades que incluyen conciertos, eventos masivos y servicios de boletería, entre ellos Ticketmaster México.

La relación empresarial con el Parque se remonta a 1994, cuando, durante la alcaldía de Jaime Castro, el entonces Parque El Salitre fue entregado en arrendamiento a la Sociedad de Reforestación y Parques S. A. Durante la primera administración de Enrique Peñalosa, los socios de esa sociedad vendieron la mayoría de sus acciones a inversionistas mexicanos vinculados con CIE y OCESA (Operadora de Centros de Espectáculos). Las obras de renovación comenzaron en 1999 y el parque fue cerrado temporalmente para adelantar las adecuaciones.

Un año después, los inversionistas asumieron compromisos para modernizar las instalaciones y desarrollar comercialmente el parque de atracciones. La operación se mantiene bajo un esquema de asociación público-privada, cuya concesión fue renovada en 2020 por un periodo de 25 años.

En su mejor momento Cici Aquapark recibió cerca de medio millón de visitantes al año

Salitre Mágico genera ingresos que se estiman en cerca de 40.000 millones de pesos al año; sin embargo, no hay una confirmación oficial de sus utilidades. Como contraprestación, alrededor del 4 % de los ingresos se destinaría al Distrito, lo que equivaldría a unos 1.700 millones de pesos anuales si se toma como referencia esa cifra de facturación.

Entre los accionistas mencionados de CIE figuran Soberón Kuri, con una participación directa cercana al 12,11 %; Humberto González Calvillo; Federico González Compeán, y fideicomisos relacionados con un plan de suscripción de acciones para empleados. Soberón es reconocido por profesionalizar los eventos masivos en México a través de OCESA, la empresa promotora de entretenimiento en vivo más grande de ese país. Por otra parte, González Calvillo también figura como integrante del Consejo de Administración de Intercam Grupo Financiero, Intercam Banco e Intercam Casa de Bolsa, y como gerente regional de Codere México.

La ampliación se suma a un plan de transformación de Salitre Mágico que contempla inversiones superiores a 30 millones de dólares para fortalecer su oferta como destino de entretenimiento urbano en Bogotá. En meses recientes, el parque incorporó Rallus, una montaña rusa de 350 metros, y Drakko, una atracción de impulso magnético. Cici Aquapark sería la siguiente etapa de ese proceso, con apertura prevista para mayo de 2027.

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