El exsenador que lideró la campaña del No contra el acuerdo de Santos y las Farc que De la Espriella envía a Ecuador

Juan Carlos Vélez, figura en el uribismo, llega como embajador a Quito para representar a Colombia en medio de tensiones por la energía y la seguridad fronteriza

La trayectoria política de Juan Carlos Vélez Uribe lo va llevar al extranjero. Ahora, el abogado antioqueño se prepara para representar a Colombia en Ecuador, un destino diplomático que lo pondrá frente a una relación bilateral atravesada por recientes diferencias en el tema de la energía.

Uno de los asuntos que deberá seguir de cerca es la venta de la electricidad entre ambos países. Colombia suspendió las exportaciones de energía a Ecuador el 7 de septiembre de 2026. Según las cifras incluidas en el texto de referencia, las ventas dejaron cerca de USD 110,69 millones el año pasado y alrededor de 54,32 millones de dólares durante los primeros ocho meses.

Abogado de la Universidad de Medellín, Vélez Uribe empezó su recorrido político como edil de la Junta Administradora Local de El Poblado, en Medellín, con el Partido Conservador. Luego llegó al Concejo por Nueva Fuerza Democrática, movimiento fundado por Andrés Pastrana en los años noventa como una disidencia conservadora. Ocupó una curul durante dos periodos, entre 1995 y 2000.

Su siguiente salto fue a la administración pública nacional. En 2001, Pastrana lo nombró director de la Aeronáutica Civil. Siguió en el cargo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (quien ocupara el mismo cargo durante el gobierno de Julio Cesar Turbay) y salió en marzo de 2005. Durante su administración se autorizó la fusión de Avianca y Aces.

En 2006 buscó llegar al Senado con el Partido de la U, pero no consiguió los votos suficientes. Un año después entró al Congreso para reemplazar a un senador que dejó su escaño. En 2010, impulsado como uno de los alfiles más leales al gobierno de Uribe, volvió a ser elegido senador con una de las votaciones más altas del partido. Tras culminar el mandato presidencial de Uribe, Juan Carlos Vélez se consolidó como uno de sus voceros defensores más férreos en el Congreso, para posteriormente acompañarlo en la fundación del Centro Democrático.

En 2015 intentó dar el salto a la Alcaldía de Medellín como candidato del Centro Democrático, pero perdió frente a Federico Gutiérrez. Al año siguiente asumió la gerencia de la campaña por el “No” en el plebiscito sobre el acuerdo de paz firmado en La Habana, la cual triunfó apretadamente.

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La victoria del “No” lo puso en el centro de la atención pública. En una entrevista, Vélez dijo que la campaña había apelado a la indignación y a las emociones de los votantes. Las declaraciones provocaron un fuerte rechazo público y la desautorización inmediata por parte de Álvaro Uribe Vélez y la cúpula del Centro Democrático, quienes manifestaron no haber aprobado esa estrategia de desinformación. Ante la polémica, Juan Carlos Vélez presentó su renuncia irrevocable a la colectividad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene seis consulados en Ecuador: Guayaquil, Nueva Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tulcán y Esmeraldas

Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores

Casi diez años después, Vélez Uribe se incorporó a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en 2026. Su nombramiento como embajador abre una nueva etapa en una carrera que ha transitado por cargos locales, responsabilidades de altos cargos, el congreso y campañas políticas. En Quito, deberá asumir una agenda bilateral que ha pasado a estar dominada casi por completo por la seguridad transfronteriza y la crisis de intercambio energético.

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