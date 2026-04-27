- El grupo de vallenato creado por un pastuso, un opita y tres mujeres chinas que es un éxito en Asia

Con versiones de éxitos como Los caminos de la vida y Tarde lo conocí, Chinastía Vallenata ha logrado llevar desde 2018 a Asia el género nacido en Colombia

En 2018, en la ciudad costera de Xiamen, al sureste de China, tomó forma una apuesta musical poco común: dos colombianos decidieron cantar en mandarín mezclando el vallenato con sonidos tradicionales chinos. Héctor Palacios, oriundo de Nariño, y Ángel Emir Soto, nacido en Neiva, coincidieron en China sin conocerse y terminaron construyendo un proyecto conjunto.

Palacios había llegado a China en 1994 con fines académicos y profesionales. Durante más de dos décadas se estableció en el país, trabajando como consultor y formando una familia. En paralelo, mantuvo su vínculo con la música. En 2018, tras conocer a Soto a través de una red de colombianos en China, en sus conversaciones surgió la idea de crear una agrupación vallenata.

¿Cómo nació Chinastía Vallenata?

El proyecto fue bautizado como Chinastía Vallenata, un nombre que mezcla el concepto de dinastía (común en el folclor vallenato) con una referencia directa a China. Desde su creación, el grupo ha trabajado en adaptar canciones tradicionales del Caribe colombiano al idioma mandarín, manteniendo la estructura musical del género.

"En Chinastía Vallenata, nuestra misión es hacer conocer el vallenato y la música colombiana en China, y promover la interacción cultural entre nuestros países a través de la música”, explican en su página web.

La agrupación no se limitó a replicar el formato clásico. Con el paso de los meses, vincularon a músicos chinos como Guo Yu Qu y Lin Ya Pin, quienes interpretan instrumentos tradicionales como el guzheng y el erhu. Este proceso implicó enseñar desde cero los ritmos vallenatos a artistas que no conocían el género, en una etapa que se extendió durante varios años de ensayos.

En paralelo, se sumó la cantante Shu Qing, quien, sin saber nada de español y sin entender las letras que cantaba, aprendió fonéticamente canciones emblemáticas del repertorio colombiano. Las interpretaciones bilingües, en español y mandarín, se convirtieron en una de las características principales del grupo.

¿Chinos cantando vallenato en redes?

Entre 2019 y 2023, Chinastía Vallenata consolidó su repertorio con al menos seis adaptaciones musicales que circulan en plataformas digitales. Uno de los momentos clave ocurrió cuando un video interpretando “Los caminos de la vida” superó el millón de reproducciones en YouTube. Ese hito marcó el salto del grupo a audiencias internacionales y medios de comunicación.

A partir de entonces, la agrupación fue invitada a programas de televisión en China, incluyendo espacios de la cadena estatal, así como eventos organizados por la Embajada de Colombia y el Ministerio de Cultura chino. Su presencia en la Gala del Año Nuevo Chino representó uno de los escenarios de mayor visibilidad, con millones de televidentes conectados.

En redes sociales, los contenidos del grupo han generado interacción constante, con comentarios de usuarios que destacan la mezcla cultural. El formato de vallenato interpretado con instrumentos asiáticos y en un idioma distinto al español, fue clave para su viralización.

Actualmente, la agrupación continúa produciendo contenido y realizando presentaciones en distintas ciudades del país asiático. Entre sus metas a mediano plazo está viajar a Colombia con los integrantes chinos y participar en escenarios tradicionales del vallenato. El objetivo planteado para 2027 es presentarse en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, lo que les permitiría cerrar un ciclo iniciado años atrás en Asia.

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