 Los dos Alcaldes Locales nombrados por Carlos Galán que lograron gastar cerca del 90% del presupuesto que recibieron  

De las 20 Alcaldías Locales con la que cuenta la capital del país, sólo 2 lograron ejecutar el presupuesto asignado para la vigencia 2025 que está por terminar en un porcentaje cercano al 90% los Alcaldes de las Localidades de Mártires John Jader Suárez Delgado y Diego Arley Arenas Manrique, fueron quienes gastaron los recursos entregados hasta en un 87,07% y 87,05% respectivamente. Mientras que, los 2 alcaldes Locales que tuvieron la ejecución más baja y no hicieron la tarea hasta el pasado 9 de diciembre cuando se realizo el corte de la ejecución presupuestal fueron, Leidi Marcela Pinilla de Usme con el 53,46% de ejecución y Luisa Ramírez Riascos de Antonio Nariño con una ejecución de 56,03%.

El Alcalde de la Localidad de los Mártires John Jader Suárez, contaba con un presupuesto disponible de $50.446.153.325 del cual pudo invertir en los distintos proyectos de la Localidad el 87,07%, Diego Arley Arenas por su parte tenía un presupuesto de $212.390.462036 del cual fue ejecutado 87,05% en los diferentes programas y proyectos de Ciudad Bolívar.

La Alcaldía de Usme contaba con un presupuesto disponible de $131.408.655.097 del total de estos recursos fueron gastados solo el 53,46% lo que indica que, Leidi Pinilla no pudo lograr la meta de inversión del presupuesto asignado para la vigencia 2025. Al igual que, la señora Luisa Ramírez Alcaldesa de Antonio Nariño, tampoco termino la tarea en materia de ejecución presupuestal para la actual vigencia. El presupuesto disponible para invertir era de $37.569.822.791.

Cabe anotar que, estas dos Localidades donde la ejecución presupuestal fue más baja, durante varios meses tuvieron funcionarios de la Secretaría de Gobierno en calidad de encargados, no tenían Alcaldes en propiedad, por los problemas que se presentaron con las ternas enviadas por las Juntas Administradoras Locales al Alcalde Galán, para la escogencia de los mandatarios. Donde según algunos Concejales de Bogotá, en el caso de Usme la persona escogida Marcela Pinilla tenía serios cuestionamientos sobre su arraigo en esa Localidad y la documentación entregada al igual que la declaración de bienes y renta con posibles inconsistencias.

Leidi Pinilla fue ternada en octubre de 2024 y un año de haber realizado el proceso, el primero de octubre de 2025, fue posesionada en propiedad por Galán como Alcaldesa Local de Usme. Mientras tanto estuvo como Alcaldesa encargada la señora Ana Isabel Hortúa. Lo mismo pasó en la Alcaldía de Antonio Nariño, donde estuvo encargado el señor Danilson Guevara por más de un año, hasta el pasado mes de agosto de 2025, cuando el Alcalde Galán posesionó en propiedad a Luisa María Ramírez Riascos.

