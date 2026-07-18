- Las pausas de hidratación cambiaron el fútbol: la ciencia detrás de esos dos minutos

Las altas temperaturas y la mayor intensidad del fútbol moderno hicieron que estos breves descansos se convirtieran en una medida cada vez más importante

Durante muchos años, detener un partido para que los jugadores tomaran agua era una escena poco habitual. El reloj seguía corriendo, el calor hacía parte del espectáculo y la resistencia física era vista casi como una prueba de carácter. Hoy esa imagen cambió por completo. En los torneos de mayor nivel, cuando las temperaturas alcanzan niveles elevados, las pausas de hidratación dejaron de ser una medida excepcional para convertirse en una herramienta clave para proteger la salud de los futbolistas y mantener el rendimiento dentro del campo.

La razón es sencilla: el fútbol moderno se juega a una intensidad mucho mayor que hace dos o tres décadas. Los jugadores recorren más kilómetros, realizan más sprints de alta velocidad y permanecen sometidos durante 90 minutos —o más— a un enorme desgaste físico. Si a esa exigencia se suman temperaturas superiores a los 30 °C y altos niveles de humedad, el riesgo de deshidratación y estrés térmico aumenta considerablemente.

Diversas investigaciones en medicina deportiva han demostrado que perder apenas un pequeño porcentaje del peso corporal por falta de líquidos puede afectar la concentración, disminuir la capacidad de reacción y reducir el rendimiento físico. En un deporte donde una decisión se toma en décimas de segundo, esa diferencia puede terminar cambiando el rumbo de un partido.

Mucho más que tomar agua

Las pausas de hidratación suelen realizarse hacia la mitad de cada tiempo cuando las condiciones climáticas así lo requieren. Aunque para el espectador parecen un breve descanso, detrás de esos pocos minutos existe una planificación mucho más amplia.

Los equipos médicos aprovechan ese momento para evaluar el estado físico de los futbolistas, identificar señales de fatiga, controlar posibles síntomas relacionados con el calor y suministrar agua o bebidas con electrolitos que ayudan a reponer los minerales perdidos durante el esfuerzo.

Al mismo tiempo, los entrenadores utilizan esos segundos para realizar ajustes tácticos, corregir movimientos, reorganizar la presión o transmitir indicaciones que, de otra manera, tendrían que esperar hasta el descanso.

La tecnología también cumple un papel fundamental. Cada vez es más común que los cuerpos técnicos monitoreen variables como la temperatura ambiente, la humedad, la frecuencia cardíaca y la carga física acumulada mediante dispositivos GPS y sistemas de análisis en tiempo real. Esa información permite adaptar la estrategia de hidratación a las condiciones específicas de cada encuentro.

El calor también cambió la manera de jugar

El aumento de las temperaturas en distintas regiones del mundo ha obligado a replantear la organización de numerosos eventos deportivos. En los últimos años, competencias de fútbol y de otras disciplinas han modificado horarios, reforzado protocolos médicos e incorporado medidas para reducir el riesgo de golpes de calor tanto en deportistas como en asistentes.

En ese contexto, las pausas de hidratación se han convertido en una de las herramientas más visibles para enfrentar un desafío que va mucho más allá del deporte. Los especialistas coinciden en que prevenir la deshidratación resulta mucho más efectivo que actuar cuando aparecen los primeros síntomas de agotamiento térmico.

Para los futbolistas, mantener una hidratación adecuada no solo ayuda a conservar el rendimiento durante los 90 minutos, sino que también reduce el riesgo de calambres, fatiga muscular y otras complicaciones asociadas con la exposición prolongada al calor.

Lo que hace algunos años podía parecer una interrupción innecesaria hoy refleja la evolución del fútbol moderno. El deporte avanza de la mano de la ciencia, la preparación física y la tecnología, entendiendo que cuidar la salud de los protagonistas también hace parte del espectáculo.

Porque, al final, detener el juego durante unos minutos para hidratarse no significa frenar el partido. Significa darle a los jugadores las condiciones necesarias para que el espectáculo pueda mantenerse al máximo nivel hasta el pitazo final.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de Hoteles Estelar, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

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