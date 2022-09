Los influencers que se creyeron cantantes y terminaron siendo unos payasos

En la actualidad son muchas las personas que se dedican a la música, esto debido a las múltiples facilidades que han surgido gracias a la tecnología. Por medio de estas herramientas, muchas personas exponen su talento, sin embargo, los influencers también aprovechan esto pero terminan siendo un total fracaso. Y es que, parece que el sueño frustrado de muchos de ellos.

Luisa Fernanda W sacó una canción no sé que es peor escucharla cantar o escuchar la toxicosteña Con la chucha preciosa por eso es que Jesús no baja hermana.

Un claro ejemplo de esto es Luisa Fernanda W, quien hace poco estrenó una canción, la cual le costó una lluvia de críticas en su contra, al parecer la gente no disfruto para nada de su voz. A la lista se suma Yeferson Cossio, que tras estrenar su canción 'Exótico', muchas personas la tildaron de ser una "cochinada". Así mismo, hubo gente que afirmó que la canción pegó porque el influencer compraba gente.

|Le puede interesar: Yina Calderón, la alcahueta mayor de Aída Victoria Merlano

Si claro yefito, me leí un libro que se llama conócete a tí mismo 😂😂😂😂 Hasta yo me identifico con una canción. Y si es así, por este twee, ya sé que me lees. No volveré a decir nada, porque claro, Son pedazo de Canciones.. ("") Que siempre estés bien👍

— V€®° Hernández (@valkyrieanav) August 20, 2022