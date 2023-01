Literalmente factura: los increíbles números con los que Shakira superó al K-pop

Los récords de las canciones más escuchadas habían sido impuestos en su mayoría por grupos surcoreanos e intérpretes de Asía. Las fieles fans del k-pop hacían que sus bandas favoritas impusieran marcas en la industria casi imposibles de alcanzar o superar, sin embargo, Shakira logró hacerlo.

Con 'Session 53’ junto al joven productor argentino, Bizarrap, lograron crear un nuevo hito en la historia de la música.

. @bizarrap and @shakira 's "Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53" has now surpassed 100 million views on YouTube. Fastest Latin song to reach this milestone.

La cuenta ‘Latinometrics’ en Twitter, creó un hilo para exponer algunos de esos récords batidos por la barranquillera, con tan sólo una semana de haber lanzado, lo que sería su mayor éxito, en los últimos tiempos.

Shakira alcanzó 100 millones de reproducciones en YouTube en menos de tres días, récord que solo lo habían logrado 12 canciones, entre los artistas se encuentran BTS y Blackpink.

Entre los primeros puestos se encuentran ‘Butter’ y ‘Dynamite’, respectivamente. Otras de las canciones que se incluyen en la lista son ‘How you Like That’, ‘Pink Venom’, el solo de la tailandesa y miembro de Blackpink, ‘Lalisa’. Incluso el cantante del fenómeno mundial ‘Gangnam Style’ logra posicionarse en esta.

Esto convierte a Shakira y Bizarrap ser los primeros en posicionar una canción en español dentro de esta marca, logrando los 100 millones de visitas en este sitio en el menor tiempo posible.

