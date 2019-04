Los imperdibles del festival de música clásica de Bogotá

Llegada la hora de la decisión de elegir a cuáles conciertos asistir entre los 50 programas anunciados del IV Festival Internacional de Música-Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann, y disfrutarlos entre el 17 y el 20 de Abril, desde la primera lectura del calendario de los 50 conciertos que conforman su programación , surge la gran dificultad : a cuáles no asistir? Absolutamente , cada uno , será una experiencia enriquecedora para el alma ! El punto claramente es no poder escuchar todos los conciertos.

Veamos: cada concierto tiene un significado dentro del universo de la música clásica. Bien por tratarse del compositor (el favorito) entre los tres y los tres son favoritos, o bien por el género: de cámara, ese que nos lleva al cielo en la máxima expresión de belleza e intimidad, la música para agrupaciones de pequeño formato, -instrumental, o instrumental y vocal-: duos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, septetos, nonetos, hasta agrupaciones de 30 músicos…

Publicidad

O también, porque se trata de obras sinfónicas, es decir, las obras que puede interpretar por igual la Orquesta Sinfónica y/o la Orquesta Filarmónica, -(a propósito, el Maestro Otto de Greiff debió responder un millón cincuenta mil veces la pregunta sobre cuál es su diferencia )-, música que emana de una agrupación de más de 80 músicos, organizados por familias de instrumentos: cuerdas, maderas, metales, percusión, entre otros y un Director.

Publicidad.

Pero también surge la dificultad de elegir los Imperdibles por gracia de los intérpretes invitados , cuando vemos claramente que agregan valor por tratarse de concertistas colombianos destacados , o porque son figuras consagradas en la palestra internacional.

En esa unidad indisoluble, cuando confluyen mágicamente: compositor-es-. obras -, género, intérprete-s , entretejido en programas conformados por los dos compositores alemanes: Brahms y Schumann; y Schubert, compositor austríaco, -los tres unidos por el lenguaje estético del Romanticismo en la música, que lo precedió el Clasicismo , y lo siguió el Impresionismo, y cada uno en su propio estilo marcado por la expresión guiada por “ la emoción, los sentimientos y la intuición”, francamente qué más se puede esperar sino el gran privilegio de esta aventura romántica , que para mi , en esencia , estará en su máxima expresión en los siguientes conciertos:

1-Schumann:

Christoph Prégardien, tenor de Alemania y Roger Vignoles pianista de Reino Unido: Dichterliebe (Amor de poeta, op.48 ) y Liederkreis (Circulo de canciones, op.39) (concierto no. 2)

2-Schubert:

Cuartetos Mandelring de Alemania: Cuarteto D. 804-Rosamunda y Cuarteto no. 14 D. 810-La muerte y la doncella. (concierto 7)

3-Clara Schumann- 13 de septiembre de 1819 –Mayo 20 de 1896

-Homenaje Bicentenario de nacimiento.

Compositora y pianista más destacada del Romanticismo. Esposa de Robert Schumann y grandes amigos con Johannes Brahms.

(Concierto no. 1

4-Schubert:

Gunter Haumer-baritono-Austria- Roger Vignoles, piano-Reino Unido:

El viaje de Invierno . D. 911 (Die Winterreise) (Concierto no. 12)

Si no pudiera asistir más que a un concierto, este sería Mi concierto del IV Festival !!!!!

5- Brahms y Schumann

Orquesta Filarmónica de Konstanz-Director: Ari Rasilainen-. Stephen Hough , piano-Reino Unido : Brahms: Concierto para piano no. 1 op. 15 –y Schumann: Sinfonía no. 3-Renana- (Concierto no.26)

6- Schumann-Brahms

Cuarteto Mandelring- Schumann Cuarteto no. 1 op. 41 no.1 – Brahms Sexteto para cuerdas no. 2 op. 36 y Quinteto con clarinete, op. 115 (concierto no. 27)

7-Canciones y cartas de Robert y Clara Schumann

Iris Virmillion, Mezzosoprano, Alemania y Roger Vignoles-piano-Reino Unido: R. Schumann: Amor y Vida de una mujer, op. 82-(Concierto no. 31)

8- Brahms –Schubert

Orquesta Sinfónica de Amberes. Director: Robert Triviño, Estados Unidos-Ray Chen, violín, Taiwan/Australia Jan Vogler, Cello, Alemania- Brahms: Doble concierto para violin y cello , op. 102 y Sinfonía no. 9 de Schubert (Concierto no. 32)

Schumann- Brahms

Orquesta Filarmónica de Bogotá. Director: Josep Caballé-Domenech-España : Schumann: Sinfonía no. 4, op. 120 y Brahms-Concierto para piano no. 2 op. 83-Solista: Stephen Hough-Reino Unido. (concierto no. 35)

Brahms

Requiem Alemán, op. 45

Orquesta del Festival de Dresden. Director: Johannes Klump-Alemania. Solistas: Elena Copons, soprano-España. José Antonio López, barítono-España. Coro de la Opera de Colombia. Director: Luis Díaz Herodiér. El Salvador/ Colombia. Coro Filarmónico Juvenil. Directora: Diana Carolina Cifuentes. Colombia. (Concierto no. 37)

Brahms-Schubert-Schumann-Repertorio A capella-

Coro de Cámara de la Universidad de Música de Viena-Webern-Kammerchor der mdw-Austria. Director Alois Glassner. Concierto no. 50

Destacados Colombianos

Los intérpretes colombianos seleccionados en el IV Festival Internacional de Música Clásica –Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann, incluye a los dos cuartetos de cuerdas más importantes de Colombia:

El Cuarteto Q´Arte

Invitados: Mauricio Arias, piano-Colombia. Alexandr Sanko-Contrabajo –Rusia.

Cuarteto no 11 D. 353 y Quinteto op. 114 D.667-El archifamoso “La trucha”

(Concierto no. 28)

El Cuarteto Manolov

Concierto familiar Schubert-Schumann y Brahms (Conciertos no. 44, 46 y 48)

Conciertos didácticos con objetivo de formación de públicos y creación de nuevas audiencias.

Sin embargo, lo verdaderamente imperdible de este recorrido musical en la ruta del Románticismo Germano , son los 50 conciertos en 15 escenarios y 10 Localidades de Bogotá, con 12/50 conciertos gratuitos, en 4 dias, del 17 al 20 de Abril. ¡Hay innumerables opciones para disfrutar en el IV Festival Internacional de Música: Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann, el mejor regalo para la ciudad y para el país, como lo han estructurado desde su primera edición, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte e IDARTES y el liderazgo de Ramiro Osorio Fonseca, Director General del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y en esta edición, la Curadora Invitada , Yalilé Cardona Alonso, maestra del arte de programar con el refinamiento y el conocimiento que exige unir a los tres grandes del Romanticismo en Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann!!!