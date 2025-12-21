- Los hermanos paisas que triunfaron en EE. UU. a punta de bocadillo, supercocos y puro mecato colombiano

A Luis y Rubén Velásquez les llegan contenedores con los productos que todo colombiano en el exterior añora, más ahora en navidad, una época de nostalgia

En Nueva York, el sabor colombiano de las fiestas de diciembre se encuentra en Queens. Los hermanos Luis y Rubén Velázquez han modernizado este año el local bajo el rojo cartel de Seba Seba que es la panadería y el pequeño restaurante en Jackson Heights, el vecindario culturalmente más diverso de la gran ciudad. Ese ha sido el corazón de un negocio de importación y distribución de los productos más queridos de los colombianos, el más grande del noreste de Estados Unidos y Canadá, según dicen sus propietarios paisas.

La pansdería y restaurante Seba Seba en Jackson Heightsaños fue modernizado este año

El 13 de diciembre celebraron 38 años de aterrizaje en Nueva York. También están celebrando la exitosa salida al mercado de un nuevo producto, la Natilla de Café con su marca Mountain Delight. Este es el último en su oferta, el primero llegó con ellos y era la fórmula casera de la abuela que acompañaba al recuerdo del bisabuelo Esteban Velásquez Restrepo, que había fundado en 1916 a San José de la Montaña, un pueblo a 40 kilómetros de Ituango, años antes de la reconocida represa antioqueña. El bizcochuelo Seba Seba era un éxito en Medellín y se comercializaba desde 1987 en El Éxito, El Cafetero y el Mercado Madrid.

Si el producto no pudo salir a la venta por desacuerdos familiares, la oportunidad de negocios se identificó claramente en la importación de los productos que hacían parte de la miscelánea adquirida en los contenedores que llegaban a puerto. Seis años después, el 18 de julio de 1994, nació Dinas Corp. con la gastronomía de la nostalgia llevada desde Colombia.

Supercocos, besitos, panela

La fidelidad de los proveedores por tres décadas ha sido uno de los grandes logros comerciales. El primero fue La Niña de Productora Nacional de Alimentos (Pronal) de Pereira, con rosquillas, papas fritas, besitos, platanitos, de su fábrica de Dosquebradas. En enero de 2024 fue adquirida por Comestibles Ricos, dueño de marcas tan reconoidas como Super Ricas y Todo Rico de las que venden 150 millones de paquetes al año con ingresos por $ 385.000 millones en 2024.

Uno de los productos estrella en la oferta de Dinas Corp. es Supercoco de Super de Alimentos SAS. Su presidente desde 1987, Felipe Henao, produce dos millones por día utilizando 500.000 cocos al mes en su fábrica principal de Manizales. La infaltable panela en los hogares colombianos le proporciona Trapiche Lucerna, de la Hacienda Lucerna, de la misma familia que creó la ganadería Lucerna. Juan Manuel Durán fue el primer contacto que hoy mantiene Jorge Durán.

Tan clásica en las cocinas colombianas como la panela es el molino Corona que funciona desde las abuelas, las ollas a presión Universal preferidas por su cierre interno, sartenes y atornilladores que se usan para hacer las arepas presionando la mesa entre dos placas. Esos son de Landers, más conocida como Universal, fundada en 1951 por industriales colombianos, en asocio con un grupo de inversionistas extranjeros y vendida en 2006 a Tahflur Partners, un grupo económico de Estados Unidos y Argentina en que el argentino Alexis Tahta es desde entonces el CEO y presidente de la empresa.

Los Velàsquez son los representantes en Estados Unidos de condimentos El Rey y Triguisar que empezaron los esposos Rafael Baños Fernández y Olga Cardozo desde 1940 en Bogotá y es su nieta Fiorella Piñeros la que tiene una muy fluida relación de negocios con Dinas Corp. El olor de la guayaba inmoratalizado por García Márquez llega desde la Estrella en Antioquia con Don José. Y atendiendo la denominación de origen del bocadillo veleño, traído en contendor desde Vélez, Santander. tienen su marca Mountain Delight,

Dinas Corp. ofrece 500 productos diferentes

El chocolate es de Luker, y el café liofilizado de la Federación de Cafeteros. Las tortas tienen marca propia, Castipan,que producen en su fábrica. Están la envinada, la de café, la de ron, y pronto saldrá una cubierta de chocolate.

Negocio en grande

Dinas Corp ha mantenido siempre un crecimiento sostenido. A tal puno que hoy recibe 50 contenedores por año, abastece 700 supermercados como CTown, Bravo, NSA, Associated Supermarkets, Key Food, y Trade Fair. Atiende 1.600 clientes directos y 40 subdistribuidores que los comercializan en 21 estados incluido Canadá. Los Velásquez ofrecen 500 productos distintos con ventas superiores a USD 20 millones anuales.

Los clientes que en principio fueron colombianos, pasaron a toda la comunidad latina y ahora llegan a los estadounidenses tras adecuar gustos y sabores. Los empaques tienen diseños más globales aunque sin perder su esencia. Así ampliaron el universo de clientes manteniendo siempre la oferta de productos colombianos que están en el corazón de los inmigrantes.

En dos grandes bodegas de almacenamiento y producción salen bueñuelos, natilla, pandeyuca, tortas

Dos bodegas soportan el negocio, una de ellas, de 10.000 metros cuadrados fue adquirida mediante leasing. En una se acopian y los productos para distribución, y en la otra se realiza la producción de donde salen buñuelos, pan de yuca, las tortas y congelados los trabajadores en una línea de producción hacen las mezclas para empanadas, buñuelos, y arepas. Dinas también ofrece pupa de fruta congelada, palitos de queso y guayaba, pandebono. Este año han aumentado la oferta de productos navideños que han incorporado a su extenso portafolio.

En esta Navidad está la novedad de natilla con café

Este 2025 el negocio ha tenido el inesperado aumento de los aranceles para los productos colombianos. A esta hora Rubén está poniendo todo el entusiasmo en adaptarse a las nuevas condiciones. Para mostrar, una exitosa empresa con 60 empleos directos. En las nuevas condiciones tiene a su haber innovación, conocimiento del mercado al detalle, y un empuje a toda prueba. Siempre ha trabajado con un principio inquebrantable en mente: hay que ir tres pasos adelnate, Hacer que las cosas pasen. Y muchas han pasado desde el bizochuelo de la abuela en Medellìn.

