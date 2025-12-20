La protección de la fauna y flora de Malpelo en el Pacífico recibirá apoyo de Jeff Bezos

El biólogo Christian Samper quien acompañó a Jeff Bezos a Chiribiquete ha sido una pieza clave en la destinación de fondos para la biodiversidad colombiana

El Fondo Bezos para la Tierra (Bezos Earth Fund) anunció una donación de USD $24.5 millones en subvenciones destinadas a la protección de áreas marinas clave en el Pacífico Oriental Tropical. Estos fondos buscan apoyar a guardabosques, comunidades costeras y organizaciones locales, e incluyen el apoyo al Santuario de Fauna y Flora de Malpelo en Colombia.

Con esta nueva asignación, el Fondo casi duplica su inversión total en la región, alcanzando más de USD $60 millones. Los fondos fortalecerán la seguridad y la planificación en el agua, expandirán la protección comunitaria en hábitats de crianza y robustecerán la ciencia utilizada para guiar las decisiones de conservación en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador.

Desde 2021, los cuatro países han designado más de 400.000 km² de nuevas áreas marinas protegidas, casi triplicando la protección regional. Panamá, Costa Rica y Colombia han protegido cada uno más del 30 % de sus aguas nacionales, y Ecuador ha ampliado la protección en zonas costeras y marinas críticas. Juntos, trabajan para conectar áreas protegidas a través de las fronteras y construir uno de los esfuerzos coordinados de conservación marina más grandes del mundo.

Tom Taylor, presidente y director ejecutivo del Fondo Bezos para la Tierra desde julio 2025, declaró que “Estas aguas albergan tortugas en peligro de extinción, bancos de atún y son los únicos lugares del planeta donde aún se reúnen miles de tiburones martillo. Estamos viendo que, cuando las comunidades cuentan con las herramientas adecuadas, protegen a estas especies y el océano recupera la vida”. Agregó que, junto con Costa Rica, Colombia y Ecuador, están impulsando el Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental como la primera Reserva de la Biosfera Marina transfronteriza del mundo de su tipo, una clara demostración de que la conservación duradera es posible cuando las naciones unen sus fuerzas.

Estrategia de inversión y socios en Colombia

Las subvenciones ayudarán a las organizaciones comunitarias a proteger y gestionar estas zonas de crianza y también fortalecerán el monitoreo a largo plazo necesario para comprender cómo se desplazan los tiburones, las tortugas marinas, las ballenas y otras especies en la región. Este trabajo incluye el seguimiento de las rutas migratorias, la integración de estos datos en las herramientas de planificación gubernamental y el desarrollo de investigaciones ya en curso, como el despliegue de más de 1200 cámaras submarinas y el muestreo de ADN ambiental para monitorear las tendencias de la biodiversidad.

Una subvención de USD 13.85 millones se destinará a re:wild, una organización fundada por un grupo de reconocidos científicos conservacionistas junto con Leonardo DiCaprio. re:wild apoya la protección de viveros costeros y reúne a pueblos indígenas, comunidades locales, líderes influyentes, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, empresas y el público para proteger y reforestar.

En Colombia, re:wild apoyará a organizaciones locales y regionales, como el Fondo Acción en Colombia. Este fondo, creado en el año 2000 para ser el administrador del primer canje de deuda por conservación del país, fue firmado entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana. Al fondo se debe la creación de la primera cuenta patrimonial para un área protegida en el país, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, gracias a los aportes del Pueblo de los Estados Unidos y Conservación Internacional. Es a esta zona del pacífico a donde se destinarán los dineros del Fondo Bezos para la Tierra.

El Fondo Acción en Colombia trabajó el año pasado en la “Expedición Pacífico Sostenible 2024” en conjunto con la Dirección General Marítima, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Universidad del Valle, Fondo Patrimonio Natural, re:wild y Bezos Earth Fund. Esta misión investigó la captura de carbono y el cambio climático en áreas marinas protegidas del Pacífico colombiano, utilizando el buque ARC Simón Bolívar. Los hallazgos principales incluyen la cuantificación del carbono almacenado (más de 65 millones de toneladas en ciertos meses) y la detección de variaciones de temperatura cruciales para los ecosistemas y la pesca, fortaleciendo la investigación y el manejo sostenible de este vital territorio marino-costero.

Subvenciones clave para monitoreo y vigilancia

Para entender las especies migratorias , el Fondo Bezos entregará una subvención de USD 1 millón a MigraMar, la autoridad científica líder en la investigación de especies migratorias en el Pacífico Oriental. Esta subvención ampliará el monitoreo a largo plazo de tiburones, tortugas, ballenas y atunes en toda la región. Específicamente en la Isla de Malpelo, trabajan en alianza en la medición de la población de tiburones martillo, combinando censos visuales con la colocación de marcas acústicas en 14 tiburones y en un proyecto para la adquisición y utilización de cámaras remotas submarinas (BRUVS) en el Parque Nacional Coiba y la migravía Coiba – Malpelo. Al comprender dónde viajan y se reúnen las especies, científicos y administradores pueden tomar mejores decisiones sobre dónde se necesitan protecciones y cómo se recupera la vida silvestre.

En la planificación de patrullas más inteligentes, se le otorgará una subvención de USD 4 millones a Global Fishing Watch. Esto ayudará a los equipos de patrullaje a trabajar de forma más segura y eficaz, brindándoles acceso a información satelital confiable y herramientas de planificación fáciles de usar. La capacitación en los cuatro países ayudará a los oficiales a utilizar esta información en tiempo real para que puedan dedicar su tiempo al agua, donde más importa.

Para defender las aguas protegidas, una subvención de USD $5.65 millones a WildAid proporcionará a los guardaparques el equipo y la capacitación práctica que hacen que su trabajo diario sea más seguro y eficiente. El apoyo ayudará a los equipos a navegar por zonas remotas con mayor confianza y a garantizar que cuenten con lo necesario para cuidar sus aguas a largo plazo.

El pasado mes de septiembre, WildAid apoyó la reunión en Buenaventura de autoridades ambientales, judiciales, marítimas y pesqueras organizada por Parques Nacionales Naturales de Colombia para fortalecer la lucha contra la pesca ilegal en áreas marinas protegidas del Pacífico colombiano. Este diálogo permitió intercambiar experiencias y consolidar estrategias conjuntas de control y vigilancia, que permitan garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y apoyar a las comunidades costeras que dependen del océano.

El liderazgo colombiano en el Fondo Bezos

El Fondo Bezos para la Tierra, ha donado más de USD 1.800 millones desde su lanzamiento en 2020, durante la Conferencia de la ONU para el Cambio Climático en Dubai, como parte de un compromiso de Jeff Bezos de donar un total de USD 10.000 millones durante 10 años, un poco menos del 10 % de su patrimonio neto en ese momento, para combatir el cambio climático, enfocándose en la conservación de la tierra y los océanos, y soluciones de IA, incluyendo donaciones recientes para reservas marinas en el Pacífico. Otros donantes privados y gobiernos se han sumado a la iniciativa.

El científico colombo estadounidense Christian Samper lidera el portafolio proambiental del Fondo, que se centra en la protección de los ecosistemas, la restauración de paisajes y la transformación de los sistemas alimentarios. Samper, quien estudió biología en la Universidad de Los Andes y luego un doctorado en Harvard, y es reconocido en el sector luego de ser director del Museo Nacional de Historia Natural de Washington durante diez años, a los que le siguieron diez años como presidente y director ejecutivo de Wildlife Conservation Society. Se vinculó formalmente al Fondo en mayo de 2022 como director y líder de Soluciones Naturales, tras asesorar a Jeff Bezos en la estructuración del Fondo.

En 2022, Iván Duque trajo a Jeff Bezos y su actual esposa Lauren Sánchez, vicepresidenta del Fondo Bezos para la Tierra, a Colombia en una visita relámpago donde visitaron en la Serranía de Chiribiquete, allí se comprometió a través de su Fundación a apoyar las metas ambientales de Colombia incluyendo la protección de áreas terrestres y marinas. En el país, el Fondo maneja un portafolio grande de proyectos por medio de distintas ONG en áreas protegidas, abarcando iniciativas como Herencia Colombia, el corredor marino del Pacífico donde está Malpelo y el Banco de Semillas del Futuro del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Palmira, en el que han invertido USD 17 millones.

En tan solo un par de años desde su lanzamiento, el Fondo Bezos para la Tierra se ha convertido en uno de los financiadores más influyentes en el ámbito del mercado de carbono y ha desempeñado un papel fundamental al proporcionar recursos a organizaciones promercado para promover el papel de estos mercados. Y se ha convertido en una de las voces más influyentes en el sector del clima y la biodiversidad, y sus miembros, asesores y directores tienen una presencia destacada en las negociaciones internacionales.

